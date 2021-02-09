Samanyolu Haber /Ekonomi / Sebze-meyve seçmek yasak! /09 Şubat 2021 10:43

Sebze-meyve seçmek yasak!

Meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak sektörün görüşüne sunuldu. Taslak mevcut hâliyle kabul edilirse tüketiciler markette, manavda veya semt pazarında sebze ve meyveleri seçemeyecek.

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak. 

Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bazı sebze-meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak. 

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi.
Düzenlemede seçilemeyecek ürünler kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali ve mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak. 

Sadece karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan ve patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edecek.
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