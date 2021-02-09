Samanyolu Haber /Kültür / Yüzüklerin Efendisi kadrosuna dahil olacak /09 Şubat 2021 10:33

Yüzüklerin Efendisi kadrosuna dahil olacak

Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe’un büyük bir merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinde "Durin" rolünü üstleneceği iddia edildi.

SHABER3.COM

Amazon’un "The Lord of the Rings/Yüzüklerin Efendisi" uyarlaması dizisi hakkında paylaştığı bilgilerle güven kazanmayı bilen "TheOneRing.net" ortaya yeni bir iddia attı. Ünlü oyunca Russel Crowe da dizide rol alacak.

Söz konusu internet sitesi daha önce dizinin resmi özetini Amazon’dan önce paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

"Yüzüklerin Efendisi" dizisine son olarak 20 oyuncu katılmış, peş peşe dizinin konusu ve hangi dönemde geçeceği gibi konular belli olmuştu. 

TheOneRing.net'in Twitter hesabında paylaştığı bir mesaj ile hangi oyuncunun hangi rolü üstleneceğini aktardı. 

Yapımcı tarafından henüz teyit edilmese de mesajda ismi geçen oyuncuların birçoğu zaten daha önce resmi olarak duyurulduğu için Russel Crowe hakkındaki iddianın doğru olma ihtimali artıyor. 

Mesaja göre oyuncular ve rol dağılımları şu şekilde:

Morfydd Clark: Galadriel
Robert Aramayo: Elrond
Joseph Malwe: Sauron
Ken Watanabe: Pallando
Ghassan Massoud: Alatar
Lenny Henry: Blacklock
Russell Crowe: Durin

Morfydd Clark’ın Galadriel rolünü üstleneceği daha önce açıklanmıştı. Elrond, Sauron gibi karakterlerin de geri döneceği ortaya çıkmıştı. Ancak Pallando, Alatar gibi Mavi Büyücüler’i dizide görmek beklenmiyordu.
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