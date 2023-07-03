Almanya'da bir ilk: AfD'li belediye başkanı

AfD adayı Hannes Loth, seçimin ikinci turunda oyların yüzde 51,1'ini alarak seçimi kazandı.
Seçim sonuçları, AfD'nin ülke genelinde yükselişe geçtiği sinyalini verdi. Rakip partiler, AfD'nin seçim başarısından hayal kırıklığı duyduklarını ifade ettiler.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), AfD'nin olası seçim başarılarına karşı uyarıda bulunarak, politikaların değişmesi halinde AfD'nin daha fazla görevi üstlenebileceğini belirtti.
AfD'nin göç ve İslam karşıtı adayı Robert Sesselmann, geçen hafta Sonneberg bölgesinde yapılan kaymakamlık seçimini kazanmıştı.