Polonya'dan Belarus sınırına Wagner önlemi

Polonya, Rus paralı askerlerin Wagner birliklerinin Belarus'a gönderilmesi planları üzerine Belarus sınırında polis gücünü artırmaya karar verdi. İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Wagner grubunun Belarus'a yerleştirilmesine tepki olarak sınırda ek birlikler görevlendirileceğini duyurdu. Terör karşıtı birlik de dahil olmak üzere 500 ek polis memuru, ülkenin doğu sınırında bulunan 5 bin sınır muhafızına ve 2 bin askere destek sağlayacak. Varşova'nın Belarus ile 418 kilometrelik bir sınırı bulunuyor.



Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski de askeri personel sayısının artırılacağını ve sınır tahkimatının güçlendirileceğini belirtti. Kaczynski, yaklaşık 8 bin Wagner savaşçısının Belarus'ta görev yapacağı bilgisini aldıklarını paylaştı.



Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rus ordusunun yönetici kadrosunu yolsuzlukla ve Ukrayna'da yeteneksizlikle suçladı ve geçen hafta silahlı bir başkaldırı başlattı, bu da Rusya'nın yakın tarihindeki en büyük siyasi krizlerden birine neden oldu. Wagner birlikleri, Rostov'daki Güney Askeri Bölge Komutanlığı'nı ele geçirdi ve Moskova'ya doğru ilerledi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "hainlerin cezalandırılacağı" uyarısına rağmen geri adım atmadılar. Daha sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle Prigojin birlikleri geri çekmeyi kabul etti. Prigojin, "Daha fazla Rus kanının dökülmemesi için" geri çekildiğini ve hükümeti devirmenin hiçbir zaman hedefleri olmadığını açıkladı.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Wagner paralı askerlerinin anlaşma gereği kışlalarına döneceğini, kendilerine cezai işlem uygulanmayacağını ve Prigojin'in Rusya'yı terk ederek Belarus'a gideceğini duyurdu.



Wagner'in Belarus'taki varlığı, NATO müttefikleri olan ülkelerde endişe yaratmıştı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Wagner Grubu'nun Belarus'ta bulunmasının, Polonya, Litvanya ve muhtemelen Letonya gibi Belarus ile sınırı olan ülkeler için potansiyel bir tehlike oluşturma olasılığını göz ardı edemeyecekleri şeklinde konuştu.