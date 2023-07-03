Samanyolu Haber /Teknoloji / Yapay zeka, atıkları azaltmak ve geri dönüşümü artırmak için kullanılabilir mi? /03 Temmuz 2023 08:14

Yapay zeka, atıkları azaltmak ve geri dönüşümü artırmak için kullanılabilir mi?

Dünya genelinde çöp miktarı büyük bir artış gösteriyor. Dünya Bankası'na göre, 2020 yılında 2.2 milyar ton çöp üretildi ve bu miktarın 2050 yılına kadar %73 artarak 3.88 milyar tona ulaşması bekleniyor.

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En büyük sorun ise plastik atıklar. Bir araştırma, 1950'lerden 2015'e kadar 8.3 milyar ton plastik üretildiğini ortaya koydu. İngiltere merkezli bir start-up olan Greyparrot, çöp ayrıştırma ve geri dönüşüm merkezlerinde yapay zeka kullanarak bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

Yapay zeka sistemi, çöp ayrıştırma bantlarına yerleştirilen kameralar aracılığıyla gerçek zamanlı olarak çalışıyor. Avrupa'da bu sistemden faydalanan 50'den fazla çöp ve geri dönüşüm tesisi bulunuyor.

Greyparrot'un kurucusu Mikela Druckman, daha fazla ürünün geri dönüştürülebilir şekilde üretilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, diğer şirketlerin ve büyük markaların bu verileri dikkate alarak ürünlerini daha geri dönüştürülebilir hale getirmesini umuyor.

Plastik atıkların yanı sıra elektronik sigaralar da geri dönüşümün zor olduğu ürünler arasında yer alıyor.

Bu tür atıkların yönetimi konusunda çalışan şirketler ve hükümetler, geri dönüşümü artırmak için çeşitli yöntemler araştırıyor. Ancak, tüketicilerin de daha az tüketmeye yönelik sorumlulukları bulunuyor.
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