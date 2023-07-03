Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı yazar Victoria Amelina Rus saldırıda hayatını kaybetti /03 Temmuz 2023 08:22

Ukraynalı yazar Victoria Amelina Rus saldırıda hayatını kaybetti

Ukrayna’nın ödüllü genç yazarlarından Victoria Amelina, Rusya’nın geçen hafta Salı günü Kramatorsk kentindeki bir pizza restoranına düzenlediği roketli saldırıda aldığı yaraların ardından hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Savaş suçları üzerine de araştırmalar yürüten Amelina, saldırıda hayatını kaybeden 13. kişi oldu.

Yazarlar birliği PEN’in Ukrayna şubesi, “Doktorlar hayatını kurtarmak için her şeyi yaptı fakat yaraları çok derindi” dedi.

İnsan hakları savunucuları bu saldırının bir savaş suçu olduğu görüşünde.

Kramatorsk kenti Ukrayna kontrolünde yer alıyor fakat Rus işgali altındaki bölgelere çok yakın.

37 yaşındaki Amelina, kentin popüler restoranlarından Ria Lounge’da Kolombiyalı yazarlar ve gazetecilerle yemek yiyordu.

Saldırıda yaklaşık 60 kişi de yaralanmıştı.

PEN Ukrayna, Amelina’nın Cumartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı:

“Büyük bir üzüntüyle, Victoria Amelina’nın kalbinin 1 Temmuz’da atmayı bıraktığını duyuruyoruz.

“Hayatının son günlerinde ailesi ve arkadaşları onu yalnız bırakmadı.”

Ülkenin en beğenilen genç yazarlarından Amelina, Rusya’nın geçen yıl giriştiği işgalin ardından savaş suçlarını belgelemeye başlamıştı.

Cephe hattındaki çocuklara da yardım ediyordu.

Geçen yıl İzyum kenti yakınlarından Rus birlikleri tarafından kaçırılıp öldürülen çocuk yazarı Volodymyr Vakulenko’nun günlüğünü de o ortaya çıkarmıştı.

Kurgu olmayan ilk İngilizce kitabı “Savaş ve Adalet Günlüğü: Savaşı inceleyen kadınları incelemek” yayıma hazırlanıyordu.

Savaş suçlarını inceleyen Truth Hounds, PEN ile birlikte yaptığı ortak açıklamada “Savaş suçlarını inceleyen Amelina da savaş suçu mağduru oldu” dedi.

Amelina Twitter profiline sabitlediği bir paylaşımında, Ukrayna’da bombalanmış bir fotoğrafla birlikte şu mesajı paylaşmıştı:

“Fotoğraftaki benim.

“Ben Ukraynalı bir yazarım. Ukraynalı büyük şairlerin portreleri hep çantamdadır. Kitapların, sanat eserlerinin ve çocuğumun fotoğraflarını çekmem gerekirdi. Ama bunun yerine Rusya’nın savaş suçlarını inceleyip bitmeyen bombardımanların sesini dinlemem gerekiyor.

“Neden?”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukraynalı yazar Victoria Amelina Rus saldırıda hayatını... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:08:58