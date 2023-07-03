Samanyolu Haber /Dünya / Ada sakinleri İskoçya’dan ayrılıp Norveç, Danimarka veya İzlanda’ya katılmayı tartışıyor /03 Temmuz 2023 08:36

Ada sakinleri İskoçya’dan ayrılıp Norveç, Danimarka veya İzlanda’ya katılmayı tartışıyor

Orkney Adaları, Birleşik Krallık'ın özerk bölgelerinden İskoçya'da yer alıyor ve statülerini değiştirme seçeneklerini tartışıyor.

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Orkney Adaları Konseyi, Orkney için farklı yönetim şekillerinin incelenmesini öngören bir tasarıyı görüşecek.

Konsey Başkanı James Stockan, Orkney'nin İskoçya özerk hükümeti veya Birleşik Krallık hükümetinden yeterli destek almadığını belirtiyor. Stockan, Orkney'in finansal şartları hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmadığını ve diğer bölgelere verilen desteklerin kendilerine verilmediğini ifade ediyor.

Konsey üyeleri, adada yaşayanlara daha faydalı olacak bir yönetim türünü araştırma yönünde oy kullanmaya davet ediliyor. Orkney Adaları Konseyi, Guernsey, Jersey ve Man Adası gibi bölgeleri inceleyecek ve Danimarka, Norveç veya İzlanda'ya katılma seçeneklerini değerlendirecek.



Orkney, tarihsel olarak Norveç, Danimarka ve İskoçya'nın kontrolü altında bulunmuş bir bölgedir. Orkney'deki hoşnutsuzluk konusunda Birleşik Krallık hükümeti, yerel yönetimlere kaynak aktardıklarını ve Orkney dahil İskoç adalarına da fon sağlandığını belirtirken, İskoç hükümeti Orkney Adaları Konseyi'ne hizmetlerin finansmanı için kaynak aktaracaklarını söylüyor.

Orkney Adaları Konseyi, konuyu görüşmek üzere toplanacak.
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