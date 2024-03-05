Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bir ilk: Ramazan ayı boyunca kamusal alanlar süslenecek /05 Mart 2024 11:24

Almanya'da bir ilk: Ramazan ayı boyunca kamusal alanlar süslenecek

Almanya'da daha önce benzerine rastlanmayan Ramazan ayı süslemeleri, ilk kez Frankfurt'ta yapılacak.

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Frankfurt am Main, Ramazan ayı boyunca kamusal alanların hilal, yıldızlar ve fenerlerle süslenen ilk Alman şehri olacak. Halk arasında Freßgass olarak da bilinen Große Bockenheimer Caddesi'nde, 10 Mart'tan itibaren "Ramazan coşkusu" yaşanacak.


MAHYALAR ASILACAK

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, kent sakinlerini ve misafirleri, "Mutlu Ramazan" yazısı yazısı karşılayacak.

Belediye Meclisi'nin 2023 yılında aldığı karar doğrultusunda atılan bu adım, Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main ve Çok Kültürlü İlişkiler Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek.

Ramazan ışıklandırmasının maliyetinin, 50 bin ila 100 bin Euro arasında olması bekleniyor.
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