Almanya'da bir ilk: Ramazan ayı boyunca kamusal alanlar süslenecek

Frankfurt am Main, Ramazan ayı boyunca kamusal alanların hilal, yıldızlar ve fenerlerle süslenen ilk Alman şehri olacak. Halk arasında Freßgass olarak da bilinen Große Bockenheimer Caddesi'nde, 10 Mart'tan itibaren "Ramazan coşkusu" yaşanacak.









MAHYALAR ASILACAK





Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, kent sakinlerini ve misafirleri, "Mutlu Ramazan" yazısı yazısı karşılayacak.





Belediye Meclisi'nin 2023 yılında aldığı karar doğrultusunda atılan bu adım, Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main ve Çok Kültürlü İlişkiler Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek.





Ramazan ışıklandırmasının maliyetinin, 50 bin ila 100 bin Euro arasında olması bekleniyor.

