Samanyolu Haber /Gündem / AB büyükelçileri Rusya seçimleri öncesinde Lavrov ile görüşmeyi reddetti /05 Mart 2024 12:09

AB büyükelçileri Rusya seçimleri öncesinde Lavrov ile görüşmeyi reddetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanlığı seçimleri öncesinde Avrupalı ??büyükelçileri görüşmeye davet ettiğini ancak reddettiklerini söyledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Lavrov Rus yetkililerin, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçiliklerinin seçimlere nasıl müdahale etmeye hazırlandığına dair materyalleri olduğunu da sözlerine ekledi.

“Bu tür bilgileri topladıktan sonra, Avrupa Birliği'nin tüm büyükelçilerini, muhtemelen bir buçuk hafta önce, Dışişleri Bakanı olarak sadece istediğim gibi benimle bir toplantıya davet ettik. Planlanan toplantıdan iki gün önce Dışişleri Bakanlığı'na, büyükelçilerin toplantıya katılmama kararına ilişkin bir not ulaştığını.” açıkladı.

Lavrov, “Büyükelçileri akredite oldukları ülkenin bakanıyla toplantıya gelmekten korkan devletlerle diplomatik düzeyde ilişkiler hayal edebiliyor musunuz?" şeklinde eklemede bulundu.

Sergei Lavrov'a göre Rus yetkililerin elinde Avrupalı ??büyükelçilerin, sistematik olmayan muhalefete yönelik projeler oluşturmak da dahil olmak üzere ülkenin başkanlık seçimlerine müdahale etmeye hazırlandığına dair kanıtlar var. Bunların ne tür bilgiler olduğunu belirtmedi.

Aralık ayında Devlet Duması, başkanlık seçim kampanyasına yabancı müdahale girişimlerini izlemek ve bastırmak için bir izleme grubu oluşturmaya karar verdi. Şubat ayında Federasyon Konseyi'nde yaklaşan seçimler tartışıldı. Senatörler, Batılı ülkelerin oylamayı itibarsızlaştırmak için "tüm kaynakları" kullandığını söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeyi reddeden AB büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Medvedev, X sosyal ağındaki mesajında “Bu, diplomatik misyonların varlığı ve büyükelçilerin atanması fikriyle tamamen çelişiyor. Aslında bu büyükelçilerin tamamının Rusya'dan kovulması, diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi gerekiyor. Bunlar büyükelçiler değil, gerçek görevlerinin bilincinde omayan siyasi embesillerdir” diye yazdı.
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