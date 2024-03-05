Çıkan yangının ardından Almanya'daki Tesla fabrikasında üretim durma noktasına geldi

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Gosen-Neu Zittau'da yanan bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden oldu.





Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve polisin kundaklamayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.





Tesla, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Alman basınına göre sabah vardiyasındaki çalışanlar tekrar evlerine gönderildi.





Geçen hafta "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etmişti.





Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.





Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.





Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.





Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.





Grünheide'de geçen hafta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.





İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.