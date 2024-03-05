Samanyolu Haber /Gündem / Bezos, Elon Musk’ı tahtından etti /05 Mart 2024 12:27

Bezos, Elon Musk’ı tahtından etti

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri sıralamasında Elon Musk’ı geçerek zirveye oturdu.

SHABER3.COM

Bloomberg’ün ‘Milyarderler Endeksi’ne göre Bezos, 200 milyar dolar net servetle dünyanın en zenginleri sıralamasında birinci sıraya oturdu. Bezos’u 198 milyar dolar net servetle Elon Musk takip ediyor.

Son bir yılda Musk 31,3 milyar dolar kaybederken Bezos 23,4 milyar dolar kazandı.

Mayıs 2023’te dünyanın en zengini unvanını elde eden Musk, Aralık 2022’de de bu unvanını kısa süreliğine taşımıştı.

Musk’ı 197 milyar dolarla Bernard Arnault, 179 milyar dolarla Mark Zuckerberg ve 150 milyar dolarla Bill Gates takip ediyor.
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