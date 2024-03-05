Kilonuzu korumak için bu dört yiyeceği tercih edin

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre obezite Amerikalıların %41'ini etkiliyor. Obezite ayrıca, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi kronik tıbbi sorunlara da neden olabiliyor.
Peki hani yiyecekler kiloyu korumaya yardımcı oluyor? İşte Godart’ın önerdiği ve fazla kilolarla mücadele ederken tercih edilebilecek dört meyve ve sebze kategorisi…
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KEREVİZ
Bu düşük kalorili sebze kilonuzu uzak tutabilir.
Godart, “Kilo vermek için tercih edilmesi gereken meyve ve sebze listemin ilk sırasında kereviz var. Çoğunlukla 'negatif kalori' etkisi nedeniyle övülüyor, bu da vücudunuzun onu sindirirken içerdiği kaloriden daha fazla kalori yakabileceği anlamına geliyor," dedi.
Kerevizin antioksidanları aynı zamanda onu iltihapları yok eden bir sebze haline getirir ve kanseri önlemede yardımcı olabilir.
ELMA
Elmalar yüksek oranda lif içeriyor, bu da insanların daha uzun süre tok hissetmelerini sağlıyor ve böylece iştahlarını ve kilolarını kontrol etmelerine yardımcı oluyor.
Godart ayrıca insanlara elmaları diyetlerine dahil etmelerini önerdi.
Uzman, "Elma kilo vermek isteyenler için diyet lifi ve pektin açısından zengin, vücudunuzun yağ emilimini düzenlemeye yardımcı olan harika bir seçenektir" diye açıkladı.
KIRMIZI ORMAN MEYVELERİ
Godart, Mirror'a yaptığı açıklamada, “Çilek, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler şeker açısından düşük ancak antioksidan ve lif açısından yüksek, bu da onları kilo verme sürecinde tatlı isteğini tatmin etmek için mükemmel kılıyor." dedi.
NİŞASTASIZ SEBZE
Godart, brokoli, karnabahar ve salatalık gibi sebzelerin lif ve su içeriğinin yüksek olduğunu, bunun da kişinin tok hissetmesine yardımcı olduğunu açıkladı.