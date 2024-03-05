Kilonuzu korumak için bu dört yiyeceği tercih edin

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre obezite Amerikalıların %41'ini etkiliyor. Obezite ayrıca, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi kronik tıbbi sorunlara da neden olabiliyor.





Peki hani yiyecekler kiloyu korumaya yardımcı oluyor? İşte Godart’ın önerdiği ve fazla kilolarla mücadele ederken tercih edilebilecek dört meyve ve sebze kategorisi…

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KEREVİZ

Bu düşük kalorili sebze kilonuzu uzak tutabilir.





Godart, “Kilo vermek için tercih edilmesi gereken meyve ve sebze listemin ilk sırasında kereviz var. Çoğunlukla 'negatif kalori' etkisi nedeniyle övülüyor, bu da vücudunuzun onu sindirirken içerdiği kaloriden daha fazla kalori yakabileceği anlamına geliyor," dedi.



