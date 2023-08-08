Almanya'da camilerden polis koruması talebi

Ocakdan ve Bilgen, derneklerinin polisle ve eyalet yönetimiyle alınabilecek önlemler konusunda fikir alışverişine hazır olduğunu kaydederken Bilgen, önlemlere tehdit alan derneklerle başlanabileceğini söyledi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da son zamanlarda bazı cami derneklerine ve Müslüman kuruluşlara gönderilen tehdit mektuplarının ardından Müslüman toplulukları, camiler için polis koruması talep etti.İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Hannover Teşkilatı Başkanı Recep Bilgen, "Şimdi değilse ne zaman?" diyerek, yetkilileri bir an önce önlem almaya çağırdı.Aşağı Saksonya eyaletinde Müslüman kuruluşların çatı yapılanması olan Şura da tehditlere karşı önlem çağrısında bulundu. Kuruluşun Başkanı Kerim Ocakdan, şimdiye kadar hiçbir güvenlik önlemi alınmadığına dikkat çekti. Müslüman topluluklarda giderek artan bir huzursuzluğun kol gezdiğini kaydeden Ocakdan, polisin Cuma namazlarından sonra camilerin önünde önlem amaçlı beklemesini önerdi.Geçen hafta Osnabrück'teki bir cami cemaatine de bir tehdit mektubu gönderildiği açıklanmıştı. Bu mektupla birlikte Almanya çapında Müslüman kuruluşlarına gönderilen tehdit mektuplarının sayısı 34'ü bulmuş oldu. Mektuplar, özellikle Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya ve Hessen eyaletlerindeki cami ve dernekleri hedef aldı. Bavyera ve Baden-Württemberg'te de benzer mektuplar kayıtlara geçti. Sayıları az olsa da bazı Hristiyan derneklerinin de tehdit mektupları aldığı belritildi.Emniyetin verdiği bilgiye göre, 2018'den bu yana gönderilen mektupların 18'i, aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı'yla (NSU) bağlantılı olduğuna yönelik emareler taşıyor. Söz konusu mektuplarda NSU'nun devamı olabileceği izlenimi oluşturan NSU 2 ibaresine yer veriliyor.