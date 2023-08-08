Esenyurt'ta silahlı-döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kavgaya karışan ailelerden 1 kişi silahla, 2 kişi ise döner bıçağıyla boynundan yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul Valisi Davut Gül'ün daha 3 gün önce suç oranlarının azaldığını söylediği Esenyurt ilçesinde bugün yeni bir silahlı kavga yaşandı.Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde, sokakta oynayan çocukların kavga ettiğini gören iki aile arasında tartışma yaşandı. Aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavga eden taraflardan biri silahla havaya ateş etmeye başladı. Sopa ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavga devam etti. Ailelerin kavgasını gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.İstanbul Valisi Davut Gül, gazetecilerle bir araya gelmişti. Esenyurt'taki tekel saldırısının ardından yaptığı açıklama dikkati çekmişti. Gül, "Esenyurt'ta da özel baktığımızda geçen seneye göre suçlar yüzde 9 oranında düşmüş. Esenyurt'un nüfusu artmasına rağmen, suç oranı yüzde 9 azaldıysa demek ki bir mücadele var. Asıl olan şu devletin bir kararlılığı var mı yok mu? Devletin, İçişleri Bakanımızın da bütün valilere talimatıdır. Sokak çeteleriyle, adı ne olursa olsun, bu anlamda illegal gruplarla sonuna kadar mücadele edilecek. İster bir kişi olsun ister bin kişi olsun. Asla suç işleyenleri hoş görmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri himaye etmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri normalleştirmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Ama ne ile karşı karşıya olduğumuzu da bilmemiz lazım. İnsan olan yerde suç işlenir. Suçun işlememesi için bütün tedbirleri alacağız. Suç işlendikten sonra da faili meçhul olmaması için güvenlik kameraları başta olmak üzere, İstihbarat başta olmak üzere bütün enstrümanları kullanacağız" demişti.