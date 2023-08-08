Korkunç iddia: Elazığ Cezaevi’nde gece yarısı infaz girişimi!

İddiaya göre kesici aletlerle yapılan baskın, gece saat 03:00’te Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleşti. Kendilerini ‘derin devlet’ olarak tanıtan saldırgan ya da saldırganlar, koğuşlara baskın yaparak insanları yaraladı.
CEZAEVİ MÜDÜRÜNDEN ‘ÖZÜR’
Skandal olaydan cezaevi müdürünün bile haberdar olmadığı ileri sürülüyor. Olayı yaşayan bir tutuklunun yakınından alınan bilgiye göre cezaevi müdürü sabah gelerek tutuklu ve hükümlülerden özür diliyor. Cezaevi müdürünün, saldırganların infaz koruma memurlarını da etkisiz hale getirerek içeriye girdiklerini söylediği belirtiliyor.