Samanyolu Haber /Gündem / Korkunç iddia: Elazığ Cezaevi’nde gece yarısı infaz girişimi! /08 Ağustos 2023 21:12

Korkunç iddia: Elazığ Cezaevi’nde gece yarısı infaz girişimi!

Elazığ Cezaevi’nde gece yarısı kendilerini ‘derin devletin adamı’ olarak tanıtan bir kişi ya da grubun, 8 tutuklu ve hükümlüyü şişlediği ileri sürüldü. Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası bir kişinin ağır yaralandığı iddia edildi. Saldırıda PKK’ya mensup bazı tutuklu ve hükümlülerin de yara aldığı belirtiliyor.

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TR724'te yer alan habere göre insan hakları savunucusu ve YSP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, skandalı sosyal medya hesabından duyurdu. Gergerlioğlu, “Elazığ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde dün gece bir kişinin İnfaz Koruma Memurlarını etkisiz hale getirerek 7 koğuşa girdikten sonra birçok mahpusu şişle yaraladığı iddiası tarafıma ulaşmıştır! @adalet_bakanlik @elazig_valiligi Konu hakkında ayrıntılı açıklamanızı bekliyorum???” ifadelerini kullandı.


İddiaya göre kesici aletlerle yapılan baskın, gece saat 03:00’te Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleşti. Kendilerini ‘derin devlet’ olarak tanıtan saldırgan ya da saldırganlar, koğuşlara baskın yaparak insanları yaraladı.

CEZAEVİ MÜDÜRÜNDEN ‘ÖZÜR’

Skandal olaydan cezaevi müdürünün bile haberdar olmadığı ileri sürülüyor. Olayı yaşayan bir tutuklunun yakınından alınan bilgiye göre cezaevi müdürü sabah gelerek tutuklu ve hükümlülerden özür diliyor. Cezaevi müdürünün, saldırganların infaz koruma memurlarını da etkisiz hale getirerek içeriye girdiklerini söylediği belirtiliyor.
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