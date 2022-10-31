Almanya'da casuslar cirit atıyor

Almanya'nın üç istihbarat servisinden biri





Askeri eğitim alanları üzerinde dronelar





DW'ningöre, Alman askeri istihbarat servisi MAD'nin başkanı Martina Rosenberg, yabancı istihbarat servislerinin Almanya'daki faaliyetlerinin arttığını söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Rosenberg, "Devletler tarafından yönlendirilen istihbarat servisleri enformasyon edinmek, etkide bulunmak ve kendi ülkelerinin çıkarlarını takip etmek için ellerindeki tüm araçları kullanıyor" dedi. Rosenberg MAD'nin "çok sayıda casusluk girişimi ve dikkat çekici durum" kaydettiğini ifade etti.Alman ordusunda avukat olarak görev yaparken, Ekim 2020'de MAD başkanlığı koltuğuna oturan Rosenberg, göreve geldikten sonra Alman silahlı kuvvetlerindeki aşırı sağcılıkla daha etkin mücadele amacıyla bir reform programını hayata geçirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve Avrupa'da güvenlik durumunun değişmesiyle birlikte servisin başlıca görevleri arasında yer alan casuslukla mücadelenin önemi arttı.MAD, dış istihbarat servisi BND ve iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ile birlikte Almanya'nın üç istihbarat servisinden biri ve bunlar arasında en küçük olanı. MAD'nin yaklaşık 1400 çalışanı olduğu tahmin ediliyor. 1956 yılında "savunma" amaçlı kurulan servisin görevleri arasında casuslukla mücadelenin yanı sıra asker ve sivil memurların güvenlik araştırmaları gibi görevler de bulunuyor. MAD, 37 bin ila 40 bin çalışanı, yurt dışında gezici kadroları ve Speznas gibi özel birimleri olan Rus askeri istihbarat servisi GRU ile karşılaştırıldığında, etki gücü çok daha az bir istihbarat örgütü olarak değerlendiriliyor.Halihazırda Almanya'da yasal çerçevenin MAD'nin hareket kapasitesini daraltıyor olması sebebiyle bu çerçevenin genişletilmesi ihtimal dahilinde. MAD'nin görev, yetkileri ve hukuki statüsünü belirleyen yasanın 14'üncü maddesi, servisin yurt dışındaki görevlerini sadece askeri birliklerin bulunduğu mülklerle sınırlıyor.Almanya'da son dönemde askeri bölgeler ve Ukrayna askerlerinin eğitildiği mevkiler üstünde İHA'ların uçtuğu yönünde birden fazla haber kamuoyuna yansıdı. Almanya Savunma Bakanlığı, 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece Wildflecken'deki askeri eğitim sahası yakınlarında droneların uçtuğunu duyurdu.Ağustos ayı sonunda da Rus istihbarat servislerinin, Batılı silah sistemlerinin kullanımı için Almanya'da eğitim alan Ukrayna askerlerini gözetleme girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. MAD de Idar-Oberstein ve Grafenwöhr'deki askeri tesislerin yakınında şüpheli araçlar fark edildiğini açıkladı. Tüm bunlar yabancı istihbarat faaliyetlerinin Almanya'daki casusluk faaliyetlerinin arttığı ve sıklaştığına işaret ediyor. İnternet ve sosyal medya çağında bu faaliyetlerin Soğuk Savaş dönemine göre arttığı da bir gerçek.Almanya'daki casusluk faaliyetlerinin Ukrayna Savaşı'ndan önce de "yüksek seviyede" olduğunu söyleyen MAD Başkanı Rosenberg, "Çalışmamızın hedefi özellikle Rus ve Çin istihbarat servislerinin casusluk faaliyetlerini erkenden teşhis etmek ve bunları ulusal ve uluslararası makamlarla birlikte etkin bir biçimde savuşturmak" dedi.