Almanya'da çoğunluk Avrupa'da barışın tehdit altında olduğunu düşünüyor

SAMANYOLUHABER.COM- FRANKFURT





ARD-DeutschlandTrend’e göre, son beş yılda endişe duymayanların sayısı önemli ölçüde azalmış. 2019’da, büyük bir savaş endişesi olmadan geçen yaklaşık yirmi yılın ardından, halkın %60’ı endişe duymuyordu. Ancak şimdi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden iki yıl sonra, bu oran %30’a düşmüş durumda. Bu veriler, Avrupa’daki güvenlik algısının nasıl değiştiğini ve son olayların insanların görüşlerini nasıl etkilediğini gösteriyor.

NATO’nun 75. yıl dönümü, Avrupa’da barış ve güvenlik konusunda önemli bir rol oynadığına dair geniş bir kamuoyu desteğiyle karşılanıyor. ARD-Deutschland Trendi’nin 15 yıldır yaptığı anketler, NATO’nun onay oranının sürekli olarak %80’in üzerinde olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların çoğunluğu, ABD ile olan ittifakın Avrupa için faydalı olduğuna inanıyor. Ancak, Sarah Wagenknecht ve AfD’nin destekçileri gibi bazı gruplar, NATO’nun gerekliliği konusunda daha şüpheci bir tutum sergiliyor ve bu destekçilerin %23’ü ittifakın dağılmasını istiyor. Bu veriler, Avrupa’daki güvenlik algısının ve uluslararası ittifakların kamuoyu nezdindeki yerinin karmaşık doğasını yansıtıyor.

AB ordusuna büyük destek





Avrupa Birliği’nin (AB) savunma politikası ve ortak bir ordu oluşturma konusu, gerçekten de son yıllarda önemli bir tartışma konusu olmuştur. Özellikle Ukrayna’daki savaş ve uluslararası siyasi gelişmeler, bu konulara olan ilgiyi artırmıştır. Anket sonuçlarına göre, vatandaşların büyük bir çoğunluğu AB’nin barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadığına ve Avrupa’da hayatı daha güvenli hale getirdiğine inanıyor. Bu konuda farklı siyasi görüşlerin destekçileri arasında da görüş ayrılıkları bulunmakta.





Ortak bir ordu fikri, AB ülkelerinin savunma kapasitelerini birleştirerek daha etkin bir güç oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu, özellikle transatlantik ilişkilerdeki belirsizlikler ve diğer güvenlik tehditleri karşısında AB’nin kendi savunmasını güçlendirmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak, bu tür bir adımın gerçekleştirilmesi, üye devletler arasında ciddi bir koordinasyon ve iş birliği gerektirecektir.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, güncel haber kaynaklarından ve resmi AB bildirilerinden yararlanabilirsiniz.



