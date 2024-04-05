Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Erdoğan seçim öncesi emekli maaşları için Mehmet Şimşek'ten onay alamamış /05 Nisan 2024 12:26

İlginç iddia: Erdoğan seçim öncesi emekli maaşları için Mehmet Şimşek'ten onay alamamış

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin durumuyla ilgili Mehmet Şimşek’i yoklayarak, “Yapabileceğimiz bir şey var mı Mehmet” diye sorduğu, Şimşek’in “Efendim, zaten zor çeviriyoruz. Körfez sermayesinin fonlardaki parasının da vadesi dolmak üzere. Bütün bunları karşılayacak kaynağımız yok maalesef” dediği iddia ediliyor.

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31 Mart yerel seçimlerinden önce sahadaki durumu gören partililerin, Cumhurbaşkanı düzeyinde devreye girerek, “Emekli ve dar gelirlilere bir şey vermezsek, Ankara ve İstanbul dışında 11-12 ili daha kaybedeceğiz” uyarısında bulunduğu, buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çizdiği kötü tablonun Erdoğan’a fren yaptırdığı iddia edildi.

Bazı partililerin Cumhurbaşkanlığı'na emekliler ve dar gelirliler için ya seyyanen bir düzenleme yapılması ya da Temmuz zammının öne çekilmesi önerisinde bulunduları ifade ediliyor.


Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın kulis haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kampanya sürecinde Mehmet Şimşek’i yoklayarak, “Yapabileceğimiz bir şey var mı Mehmet” diye sorduğu iddia ediliyor. Şimşek’in “Efendim, zaten zor çeviriyoruz. Körfez sermayesinin fonlardaki parasının da vadesi dolmak üzere. Bütün bunları karşılayacak kaynağımız yok maalesef” diye yanıt verdiği gelen bilgiler arasında. 
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