Görevden alınan Mersin Emniyet Müdürü ve kardeşi ile ilgili iddialar





Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve yakın ekibiyle ilgili soruşturma kapsamında iş insanı Aziz Savaş’ın ek ifadesini aldı. Savaş ifadesinde, “Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan’ın Suriyeli uyuşturucu kaçakçıları tarafından konteynerler ile Mersin Limanına getirilen kokaini emniyete ait sivil araçlarla içeriye soktuğunu” öne sürerek, Nezir Aslan’ın beraberindeki istihbaratçı polislerle limana giriş çıkışlarını gösteren kamera kayıtlarını dosyaya sunacağını söyledi.





Öte yandan Mehmet Arslan’ın da görevden alındıktan sonra şehirden ayılmadığı ve yeraltı dünyasından bazı isimlerle gizli görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.





Mersin Emniyetinde neler oluyor? Mehmet Aslan'ın görevden alınmasının arkasında neler var? Mersin Emniyetinde neler oluyor? Mehmet Aslan'ın görevden alınmasının arkasında neler var?







Yeraltı dünyası ile yakın ilişkiler

T24 yazarı Tolga Şardan, Mehmet Aslan hakkında dosyaya eklenen güvenlik kamerası görüntüsü hakkında "Mersin'de, Emniyet'i soruşturan müfettişin bilgisayarındaki görüntü!" başlıklı yazısında şu ayrıntıları aktardı:





"Kardeşiyle ilgili iddialar sonrasında Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayıyla 20 Şubat'ta görevden alındı. Hatta bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü özel bir açıklama bile yaptı.





Aslan, aynı gün saat 22.00 sularında makamını boşaltıp ayrıldı. Ancak kentten ayrılmadı.





Aldığım bilgiye göre, Aslan saat 22.30 sularında Mezitli'de bir buluşma gerçekleştirdi.





Buluşmanın gerçekleştirildiği yer, Pompei adıyla deniz kenarında faaliyet gösteren kafe. Burada Mersin Emniyet Müdürü için makama tahsisli bir küçük bölüm var.





Müfettişin elde ettiği kamera görüntüsüne göre, Mersin'de kimi suçlara karıştığı gerekçesiyle hakkında Emniyet'te kayıt bulunan ve kentin yeraltı dünyasının içinde bulunduğu ifade edilen S.Ö., buraya gelerek giriş yaptı.





Şu ilave bilgiyi vereyim; S.Ö., beraberinde bir kişi ile birlikte Pompei'nin başka bir bölümünde otururken, iddiaya göre Aslan'ın koruması yanına gelerek Aslan'ın birazdan tesise geleceğini uyarması sonrasında özel bölüme geçti.





S.Ö. ve yanındaki kişi özel bölüme geçtikten 5-6 dakika sonra Aslan, aynı yere gelerek S.Ö'.nün yanına geçti ve bir süre görüştü. Aslan'ın buluşma için görevden alınmasına rağmen makam aracıyla geldiğini de ekleyim.





Görevlendirilen müfettişin daha önceki kamera kaydıyla birlikte söz konusu yeni kaydı da incelemeye aldığını belirteyim.





Burada, 'suçla mücadele etmesi gereken bir polis müdürünün, hangi gerekçeyle böyle bir kişiyle buluştuğu' sorusunun yanıtı önem taşıyor.





Aynı kişinin yani S.Ö.'nün sadece Aslan değil, kentte görev yapan üst düzey polis müdürleriyle de yakınlığının bulunduğunu ilave edeyim.





“Emniyetin aracıyla uyuşturucu taşıdılar” Ayrıca Mersin emniyetindeki skandala ilişkin soruşturma kapsamında da ifadelere de devam ediliyor.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kardeşi Nezir Aslan’ın, 18 Şubat Pazar günü Mersin’de bir depoya gerçekleştirilen baskında ele geçirilen 10 milyon adet kaçak makaronun sahibi olduğu iddiasıyla yakalanmasının ardından jet hızıyla görevden alınmıştı. Bu gelişmelerin sonrasında iş insanı Aziz Savaş da 21 Şubat 2022’de Suriyeli iş insanı Y.D.’nin silahla yaralanmasının azmettiricisi olduğu iddia edilen Cengiz İri isimli kişinin, olaydan sonra Nezir Aslan ile oturduğunu gösteren kamera kayıtlarını savcılığa sunmuştu. Suç duyurusunda bulunan Savaş’ın dilekçesinde, yaralama olayı kapsamında alınan ifadesinde Cengiz İri’nin, müdür Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan’ın isminden bahsettiğini, bunun üzerine ifade tutanaklarının değiştirildiğini öne sürmüştü.



T24'ten Asuman Aranca'nın edindiği bilgiye göre Mersin Başsavcılığı, bu beyanlar üzerine takipsizlik kararı verilen ve Cengiz İri’nin azmettirici olduğu öne sürülen Suriyeli iş adamı Y.D.’nin yaralanmasına ilişkin dosyayı bir kez daha açtı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İri tutuklanırken, Başsavcılık Aziz Savaş’ın ifadesine başvurdu. İfadesinde, daha önce verdiği dilekçesindeki beyanları tekrar eden Savaş, tutanakların değiştirilmesine ilişkin olarak, ilk ifadeyi alan ve sonrasında başka ile tayin edilen komiserin tanık olarak dinlenmesini istedi.

"Nezir Aslan’ın emniyetçilerle birlikte defalarca limana giriş yaptıklarını biliyorum" Savaş ifadesinin devamında, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan ile ilgili skandal iddialarda bulundu. “Mersin’deki çevresinden Nezir Aslan’ın emniyete ait araçlar ve beraberindeki istihbaratçı polislerle sık sık limana giriş çıkış yaptığını duyduğunu” aktaran Savaş, buna ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağını kaydetti. “Aslan’ın limana giriş çıkış sebebine” ilişkin bilgi vermek istediğini söyleyen Savaş, şunları anlattı: “Nezir Aslan'ın gayrimeşru iş yapan Suriyeli iş adamlarıyla aralarında çok yakın ilişkiler bulunmaktadır. Aslan, emniyete ait sivil araçlarla ve isimlerini bilmediğim istihbarat şube polisleriyle birlikte limana girerek, bu Suriyeli iş adamlarına ait limana gelen kaçak eşya, sigara, saat vb ürünler ile konteynerler içerisinde gelen kokain nevi uyuşturucu maddenin limandan, bu geldikleri sivil emniyet aracıyla çıkarttıklarını biliyorum. Buna ilişkin tam tarih veremem ancak 2023 yılı içerisinde olduğunu biliyorum. Bu olay bir kez yaşanmamış. Nezir Aslan’ın emniyetçilerle birlikte defalarca limana giriş yaptıklarını ve amaçlarının bu olduğunu biliyorum. Ancak bu eşyaların limandan çıkarıldıktan sonra nereye götürüldüğünü bilmiyorum.”







