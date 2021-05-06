Almanya'da gece sokağa çıkma yasağına devam

Federal Anayasa Mahkemesi, salgınla mücadele kapsamında akşam 22.00’den sonra sokağa çıkma yasağı getirilen ve hükümete tek elden karar alma yetkisi veren yasanın iptali için yapılan acil başvuruyu reddetti. Ancak akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının anayasaya aykırı olup olmadığıyla ilgili karar daha sonra ana görüşmelerde değerlendirilecek.





AĞIR SONUÇLARA NEDEN OLUR

Federal Meclis’te bazı muhalefet partili milletvekilleri ve birçok sivil inisiyatif, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından acil durdurulması amacıyla Federal Anayasa Mahkemesi’ne yasanın iptal başvurusunda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi acil iptal başvurusunu reddetmesini şöyle gerekçelendirdi: Sokağa çıkma yasağı iptal edildikten sonra ana değerlendirmede bunun anayasaya aykırı olmadığı kararının çıkması durumunda, yasanının iptalinin salgınla mücadelede ağır sonuçlara neden olabileceği belirtildi.