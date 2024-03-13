Almanya'da gündem Türk döneri!

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya’da enflasyon düşüyor ama döner fiyatları halen yüksek ve giderek de yükseliyor. Ekmek arası döner şehirden şehire değişse de, ortalama 7 Euro civarında. Almanlar’ın en çok tercih ettiği yemek haline gelen dönerin fiyatları artık neredeyse ülkenin enflasyonunun bir aynası oldu.



GENÇLERDEN GELEN SORU



Yeni fiyatlar, Alman gençlerini hiç de memnun etmiyor ve konu en üst düzeye kadar iletildi. Almanya Başbakanı (Bundeskanzler) isimli sosyal medya hesabında, soruları yanıtlayan Almanya Başbakanı Scholz, özellikle gençlerden döner fiyatları ile ilgili soru geldiğini söyledi. Bir gencin kendisine "Bay Scholz, döner ne zaman 3 Euro olacak?“ diye sorduğunu belirten Başbakan Scholz, şu cevabı verdi:



"ÜST SINIRLAMA GETİREMEYİZ"



"Özellikle gençlerden son dönemlerde, döner fiyatlarına bir üst sınır getirilmesi talepleri geliyor. Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz- talebe göre belirleniyor. Döner üreticilerinin de çeşitli masrafları, ödemeleri var. Yani dönere bir üst fiyat sınırlaması getiremeyiz. Ama son dönemlerde enflasyon ciddi şekilde düştü ve giderek de düşecek. Bu konuda, hem Federal Hükümet hem de Avrupa Merkez Bankası iyi iş çıkardı.“



GENÇLER: MERKEL YÜKSELTMİYORDU



Almanya’da enflasyon yüzde 2.5 civarına indi ve gıda fiyatlarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0.9 oldu. Döner fiyatlarındaki artış bir şekilde yavaşladı ve hatta durdu. Ama halen döner fiyatları çok yüksek. Çeyrek pide arası döner 7 ile 9 Euro arasında değişiyor. Bu nedenle, Scholz’un cevabı gençleri memmun etmedi ve bir genç Başbakan Scholz’a, "Eski başbakan Merkel, döner fiyatlarını kontrol altında tutabiliyordu“ diye cevap yazdı.