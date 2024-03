İmamoğlu ağır konuştu: Götürmek için uğraşıyorlar

“Bizden önce milletle bu dayanışma yoktu”





Bold Medya'da yer alan habere göre 31 Mart’taki yerel seçim hazırlıklarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Tuzla Halk Buluşması’nda seçmene seslendi.Kendisinden önceki yönetimin bir avuç azınlığın çıkarları için çalıştığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Kamu kaynakları halkla değil başka kişi ve gruplara aktarılıyordu. Ne için yurt açamadılar ne için burs veremediler? Çünkü akıllarında bunlar yoktu, partizanlık ve kayırmacılık vardı. O hatların hepsini kestik milletin parasını millete verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.5 yıllık hizmet döneminde yaptığı projeleri anlatan İmamoğlu, “Öğrencilerimize 15 bin TL burs vereceğiz, helali hoş olsun. Öğrencilerimizin zihni açık önü açık olsun. Bizim dönemimizde şu an itibari ile 650.000 anne ulaşım ücretsiz kullanmaya başladı. Sıfır dört yaş arası çocuğu olan annelerimize kreşler açarak anneleri rahatlattık. Daha fazla açacağız inşallah işbirliği yapacağız.Bunlar dağıttığımız sütü bile küçümsediler, Allah onlara akıl versin. 26 milyon litrenin üzerinde süt dağıttık çocuklarımıza. Üniversiteye gelen gurbetçi gençlerimiz için 14 yurt açtık. O yurtlarda şu anda 5200 gencimiz kalıyor konaklıyor ve ihtiyaçları gideriliyor göreceksiniz bu dönem onun sayısını 15.000’e çıkartacağız.Kent lokantaları açtık. İnşallah bir tanesini de çok hızlı Tuzla’da Şifa Mahallesi’nde açıyoruz. Bakın 2 milyon 800 bin öğün yemek verdik kent lokantalarında ve kent lokantaları Ramazan ayında iftarda da açık vatandaşlarımızın hizmetine devam ediyor.Evlilik yardımları, yeni doğan bebek yardımları; uzayıp gidiyor bu liste. Bizden önce milletle bu dayanışma yoktu. Bizim dayanışmamız hemşerimizin ihtiyacına, çocuğunu düşünene, bebeğini düşünene, genç kadına, emeklisine… Biz hiçbir insanımız şöyle sınıflandırmadık; bize oy verdin mi vermedin mi, hangi partiye oy verdin, nerelisin… Bu ayrımı hiç yapmadık, yapmayız.Bizden önceki süreçte 16 milyon İstanbullu ile değil bir avuç ayrıcalıklı insanla bir dayanışmaları vardı, onu önemsiyorlardı. Kamu kaynakları halkla değil başka kişi ve gruplara aktarılıyordu. Ne için yurt açamadılar ne için burs veremediler? Çünkü akıllarında bunlar yoktu, partizanlık ve kayırmacılık vardı. O hatların hepsini kestik milletin parasını millete verdik, vermeye devam edeceğiz.Hükümetin bizden daha çok gelir var. Buna rağmen bizim icraatimiz onların beş katı. Onlar hep ‘Hem hükümet hem belediye bizde olsun, çok hizmet olur’ diyorlar, toptan yalan. Hiç inanmayın. Onlar daha fazla hizmet getirmek için değil daha fazla götürmek için uğraşıyorlar. Buna müsaade etmeyin. Metro inşaatlarını durduran onlar değil miydi? Tuzla-Pendik-Kaynarca metro hattının şantiyesi, projesi yoktu. Sadece ihalesi vardı. Parasını bulduk, sürecini başlattık. Bizden önce duruyordu.Bir işe başlarken önce projesi hazırlanır, sonra fizibilitesi yapılıp kaynağı bulunur. Kaynağı bulunur sonra ihalesi yapılır ve iş başlar. Bunların derdi o değil, ihaleyi yapalım hemen gitsin. Başka dertleri yok. Ekonomiyi perişan ettiler, ihaleleri iptal edildi. Biz daha başlattık. İşinle dertleneceksin kardeşim, bunu yapmazsan her şey senin olsa da bir işe yaramaz. Tuzla’yla hiç dertleri yok, bunu yapmayın. Tuzla’yla dertlenen biziz.Üç kişiye burs verdiler üç. Birini İBB’de işe aldılar, işe girdiği gün ona burs çıkıyor. Hem de birisi yurt dışında yaşıyor. Hem işe giriyor, hem burs çıkıyor. Bu nasıl bir şans? İnsanın göktaşı düşmesi gibi bir şey. Biri de Metro A.Ş’de işe giriyor. Ona ne bursu çıkıyor? Siyaset bilimi bursu. Metroda siyasetin işi. Bunlar burs kazanmadılar, burs planladılar.Bizim inim inim inleyerek 100 bin gencimize 7 bin 500’er, seneye 15’er bin lira burs vermek bütçeden 1.5 milyar lira ayıracağız. Onlar ne yaptılar. Birine 100 bin dolar, diğerine 150 bin dolarcık burs verdiler. Suç duyurusunda bulunduk, mahkemeleri sürüyor. Şansa bak o üç kişiye ne oldu, üçü de milletvekili oldu. İçlerinden biri mahkemeye gidip yayın yasağı aldırtmış. Onun için naklen buradan anlatıyorum. Gülüyoruz ama ağlanacak hal. Onun için İstanbul’da iş yapamadılar. İstanbul’un, milletin parasının bereketi kaçtı. Bunlar yaşanırken hem belediye hem merkezi yönetim onlardaydı.Geldik ‘Seni topal ördek yapacağız’ dediler. Ancak ne oldu, kafaları karıştı. Açılışlara, temel atmalara gün akşam yetmiyor. Dün gece 10’da açılış yaptım. Bize şimdi atom karınca diyoruz ama öyle çalışacağız ki bize koyacak isim bulamayacaksınız. Yeni evli çifte 30 bin lira destek sunacağız. 45 bin aileye yeni doğan destek paketi sunacağız. Tek asgari ücretle geçinen ailelerde bir kişiye yıllık 10 bin lira ulaştırma, yıllık 10 bin lira pazar alışverişi yapacağız.Önümüzdeki iki yılda ilkokul ortaokula giden çocuklara iki milyon okul beslenme paketi dağıtacağız. Biz bunları yaparken Ramazan ayında bile bize kumpas kuruyorlar. Kötülüklerinde boğulsunlar. İşleri güçleri otobüs filmi çekmek. Bir de başaramıyorlar, rezil oluyorlar. Yaradan büyük, her seferinde ifşa oluyorlar. Her ay kul hakkı yediniz bari Ramazan’da durun. Bari Ramazan’da iftira atmayın.