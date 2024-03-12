Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası Adalet Divanı’ndaki İsrail davasına Belçika da müdahil oluyor /12 Mart 2024 23:07

Uluslararası Adalet Divanı’ndaki İsrail davasına Belçika da müdahil oluyor

Güney Afrika’nın, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına Belçika da müdahil oluyor. Belçika’nın, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin soykırım suçunu tanımlayan 2. maddesine ilişkin yorumunu sunma kararı aldığı bildirildi. Devletlerin, uyuşmazlığa taraf olmasalar da taraf oldukları sözleşmelerin yorumlanması söz konusu olduğunda müdahil olma hakkı bulunuyor.

SHABER3.COM

Belçika, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e karşı “soykırım” suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olacağını açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, “7 Şubat’ta UAD, Belçika da dahil olmak üzere 1948 Sözleşmesi’ne taraf olan devletlere bir mektup göndererek, sözleşmenin yorumunun bu dava bağlamında söz konusu olabileceğini bildirdi. Belçika, buna katılmak ve sözleşmenin 2. maddesine ilişkin yorumunu paylaşmak istiyor. Burada mesele, taraflardan birinin veya diğerinin lehine ya da aleyhine taraf olmak değil. Devletlerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin evrenselliğini güçlendirmektir” açıklaması yaptı.

Serbestiyet’in haberine göre Belçika, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin soykırım suçunu tanımlayan 2. maddesine ilişkin yorumunu sunma kararı aldı. Kaynaklar, henüz belirlenmiş bir içerik ve tarih olmadığını, sürecin aylar alabileceğini kaydetti.

UAD Statüsü’nün 63. maddesi, devletlere uyuşmazlığa taraf olmasalar da taraf oldukları sözleşmelerin yorumlanması söz konusu olduğunda müdahil olma hakkı veriyor.

Belçika, İspanya, İrlanda ve Norveç ile birlikte Avrupa’da Gazze konusunda en eleştirel ülkeler arasında yer alıyor. Belçika’nın Flaman asıllı liberal Başbakanı Alexander De Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Mısır’ın Gazze‘ye açılan Refah Sınır Kapısı’na gitmiş, burada yaptıkları açıklamalar Netanyahu’yu kızdırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uluslararası Adalet Divanı’ndaki İsrail davasına Belçika... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:40:47