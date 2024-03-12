Samanyolu Haber /Gündem / Erbakan’dan iktidara İsrail’le ticaret tepkisi: Bari su ulaştırın /12 Mart 2024 22:58

Erbakan’dan iktidara İsrail’le ticaret tepkisi: Bari su ulaştırın

Vatandaşların Gazze’deki durumu kendilerine sorduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, “İnsanlıktan çıkmış bu katil vahşi adamlara limanlarımızdan mal taşımak, ihracat yapmak bize mi kaldı? Ticareti kesin. Şu ablukayı delin, en azından insanı yardım, gıda maddesi, su ulaştırın!” dedi.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre yerel seçimlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ittifak teklifini reddederek dikkatleri üzerine çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, iktidarı Gazze politikası ve İsrail’le ticaret üzerinden eleştirdi.

Giresun’da, bazı ilçelerin seçim bürolarının açılışına katılan Erbakan, yerel seçimde oylarını artıracak tek partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her köşesinden müjdeli haberleri alıyoruz. Yeniden Refah gümbür gümbür geliyor. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde, arkasından 2028’de iktidara yürüyor elhamdülillah.” ifadelerini kullandı.

Milletin ’rantçı’ ve ’heykelci’ belediyecilik anlayışından bıktığını ve Yeniden Refah’a koştuğunu kaydeden Erbakan, “Millet neden Yeniden Refah’a koşuyor? Çünkü, rantçı belediyecilikten bıkmış usanmış. Heykelci belediyecilikten bıkmış usanmış. Belediyenin kaynaklarını israf eden, belediyeyi borca ve faize batıran, yandaşı kollayan, vatandaşın derdi ile dertlenmek yerine makam arabasının markasını ve modelinin düşünen, kibirli, milletle arasına duvarlar örmüş, milleti unutmuş, alın terinin, emeğin hakkını vermeyen, işçisini mağdur eden, milletin hayrına faydasına bir iş yapmaktan aciz olan rantçı belediyecilik. İşte bu belediyecilikten bıkmış, usanmış. Peki çareyi neden Yeniden Refah’ta görüyor? Çünkü Yeniden Refah’ın temsil ettiği mana Milli Görüş. 1988 ve 1994’te belediyecilikte tarih yazdı. Destan yazdı. Çığır açtı da o yüzden. Öyleyse rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten kurtulmak için belediyeciliğin kitabını yazan, 94 ruhunu taşıyan ’Yeniden Refah’ta birleşmemiz lazım’ diyerek Yeniden Refah’a koşuyor” şeklinde konuştu.

İSRAİL’LE TİCARET BİZE Mİ KALDI?

‘Milletimiz bize Türkiye’nin her köşesinde Gazze’yi soruyor.’ diyen Erbakan, milletin Gazze’de soykırım yapan İsrail’e karşı atılan adımları yetersiz bulduğunu belirterek şöyle konuştu:

‘Sayın Başkanım geceleri uyku uyuyamıyoruz diyorlar. Kanımıza dokunuyor.’ diyorlar. Mübarek Ramazan gününde Siyonist rejim, oradaki masum yavrulara bir bardak suyu fazla görüyor. Bombardımanın yanında minicik yavrular açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Yav biz devlet olarak millet olarak bu kadar mı aciziz? İsrail’e savaş ilan etmesek bile bir yardım koridoru da mı açamıyoruz. Suyla ekmekle yardım malzemeleriyle gidip de onları buluşturamıyor muyuz? Bu kadar mı aciziz? Evet doğru söylüyor. İsrail’deki büyükelçimizi geri çağıramadık. Halen limanlarımızdan gemiler yükleniyor milyarlarca dolarlık sevkiyat devam ediyor. İsrail ile ticaret devam ediyor. Biz Osmanlı torunlarıyız yakışır mı bize? Milletimiz isyan ediyor. İşte Malatya Kürecik’teki radar üssü… Katil terörist İsrail’i korumak bize mi kaldı? İsrail’in katliamına açıktan fiilen destek veren Amerika’nın İncirlik Üssü’nü kapatamıyor muyuz? Hava sahamızı, limanlarımızı kapatamıyor muyuz? Bu aziz milletin kanına dokunuyor bunlar… Yav Allah’tan korkun! Gazze’deki şu manzara karşısında hala başımıza ne gelecek diye korkuyorsak, hala koltuğumuzdan endişe ediyorsak vay halimize! Ne yapabiliriz diye soruyorlar? En azından ticareti kesin. İnsanlıktan çıkmış bu katil vahşi adamlara limanlarımızdan mal taşımak, ihracat yapmak bize mi kaldı? Şu ablukayı delin, en azından insanı yardım, gıda maddesi, su ulaştırın!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erbakan’dan iktidara İsrail’le ticaret tepkisi: Bari... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:40:41