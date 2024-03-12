Erbakan’dan iktidara İsrail’le ticaret tepkisi: Bari su ulaştırın

Milletin ’rantçı’ ve ’heykelci’ belediyecilik anlayışından bıktığını ve Yeniden Refah’a koştuğunu kaydeden Erbakan, “Millet neden Yeniden Refah’a koşuyor? Çünkü, rantçı belediyecilikten bıkmış usanmış. Heykelci belediyecilikten bıkmış usanmış. Belediyenin kaynaklarını israf eden, belediyeyi borca ve faize batıran, yandaşı kollayan, vatandaşın derdi ile dertlenmek yerine makam arabasının markasını ve modelinin düşünen, kibirli, milletle arasına duvarlar örmüş, milleti unutmuş, alın terinin, emeğin hakkını vermeyen, işçisini mağdur eden, milletin hayrına faydasına bir iş yapmaktan aciz olan rantçı belediyecilik. İşte bu belediyecilikten bıkmış, usanmış. Peki çareyi neden Yeniden Refah’ta görüyor? Çünkü Yeniden Refah’ın temsil ettiği mana Milli Görüş. 1988 ve 1994’te belediyecilikte tarih yazdı. Destan yazdı. Çığır açtı da o yüzden. Öyleyse rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten kurtulmak için belediyeciliğin kitabını yazan, 94 ruhunu taşıyan ’Yeniden Refah’ta birleşmemiz lazım’ diyerek Yeniden Refah’a koşuyor” şeklinde konuştu.





Bold Medya'da yer alan habere göre yerel seçimlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ittifak teklifini reddederek dikkatleri üzerine çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, iktidarı Gazze politikası ve İsrail’le ticaret üzerinden eleştirdi.Giresun’da, bazı ilçelerin seçim bürolarının açılışına katılan Erbakan, yerel seçimde oylarını artıracak tek partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her köşesinden müjdeli haberleri alıyoruz. Yeniden Refah gümbür gümbür geliyor. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde, arkasından 2028’de iktidara yürüyor elhamdülillah.” ifadelerini kullandı.‘Milletimiz bize Türkiye’nin her köşesinde Gazze’yi soruyor.’ diyen Erbakan, milletin Gazze’de soykırım yapan İsrail’e karşı atılan adımları yetersiz bulduğunu belirterek şöyle konuştu:‘Sayın Başkanım geceleri uyku uyuyamıyoruz diyorlar. Kanımıza dokunuyor.’ diyorlar. Mübarek Ramazan gününde Siyonist rejim, oradaki masum yavrulara bir bardak suyu fazla görüyor. Bombardımanın yanında minicik yavrular açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Yav biz devlet olarak millet olarak bu kadar mı aciziz? İsrail’e savaş ilan etmesek bile bir yardım koridoru da mı açamıyoruz. Suyla ekmekle yardım malzemeleriyle gidip de onları buluşturamıyor muyuz? Bu kadar mı aciziz? Evet doğru söylüyor. İsrail’deki büyükelçimizi geri çağıramadık. Halen limanlarımızdan gemiler yükleniyor milyarlarca dolarlık sevkiyat devam ediyor. İsrail ile ticaret devam ediyor. Biz Osmanlı torunlarıyız yakışır mı bize? Milletimiz isyan ediyor. İşte Malatya Kürecik’teki radar üssü… Katil terörist İsrail’i korumak bize mi kaldı? İsrail’in katliamına açıktan fiilen destek veren Amerika’nın İncirlik Üssü’nü kapatamıyor muyuz? Hava sahamızı, limanlarımızı kapatamıyor muyuz? Bu aziz milletin kanına dokunuyor bunlar… Yav Allah’tan korkun! Gazze’deki şu manzara karşısında hala başımıza ne gelecek diye korkuyorsak, hala koltuğumuzdan endişe ediyorsak vay halimize! Ne yapabiliriz diye soruyorlar? En azından ticareti kesin. İnsanlıktan çıkmış bu katil vahşi adamlara limanlarımızdan mal taşımak, ihracat yapmak bize mi kaldı? Şu ablukayı delin, en azından insanı yardım, gıda maddesi, su ulaştırın!”