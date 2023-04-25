Almanya'da Hüda Par alarmı: Uyarı yapıldı

Almanya İç istihbaratı Anayasayı Koruma Dairesi, Hizbullah’ın siyasi kanadı Hüda Par konusunda alarma geçti ve uyarıda bulundu.







Önceki gün Hizbullah ile bağlantılı Hüda-Par'ın Genel Başkan Yardımcısi Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Abdurahman Cens, Hamburg'da bir yerel gazeteyi ziyaret ederek seçim kampanyalarını tanıtmışlardı ve ayrıca Hamburg Vahdet Camii Başkanı da bu ziyarette yer almıştı.





Suheyla Kaplan'ın haberine göre, Hamburg Anayasayı Koruma Dairesi’nden bir yetkili Funke Medya grubundan gazeteci Metin Gülmen’in “Hamburg’da Anayasayı Koruma Dairesi alarmda” başlıklı yayınlanan habere istinaden şunları söyledi:





“Türkiye'deki seçimler öncesinde Türkiye'den siyasi parti temsilcilerinin Almanya'da da kendi hedefleri doğrultusunda kampanya yürütmeye çalışması alışılmadık bir durum değil. Bu bağlamda radikal yanlısı partilerin temsilcileri de istisna değildir."





DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR YAPILDI

Haberde, Türk Hizbullah'ının destekçileri Hamburg'daki çeşitli camileri ziyaret ediyor denilerek; Anayasayı Koruma Dairesi’ne ilişkin rapora göre, “antisemitist örgütün ana hedefi Türkiye topraklarında İslamcı bir devlet kurmak ve küresel olarak yayılmaktır. Hedeflerine ulaşmak için şiddeti meşru görmektedir."





Alman Anayasayı Koruma Dairesi’nce yayınlanan rapora göre mercek altına alınan İslamcı radikal örgütler kapsamında “Türk Hizbullahı" (TH) konusunda şu yorum yapıldı:







“Türk Hizbullahı Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Sünni ve Kürt ağırlıklı Türk Hizbullah’ın ana hedefi, Türkiye toprakları üzerinde İslamcı bir devlet kurmak ve bu devletin sürekli ve nihayetinde küresel olarak genişlemesini sağlamaktır. Türk Hizbullahı hedeflerine ulaşmak için şiddet kullanımını meşru görmektedir. İdeolojinin diğer temel unsurları, Türk Hizbullah’ının yayınlarına da yansıyan belirgin bir anti-Semitizm ve anti-Siyonizmdir. Türk Hizbullah’ın Almanya'daki taraftarları yerel dernekler ve camilerde örgütlenmektedir. Türk Hizbullah’ına bağlılıklarını açıkça ifade etmekten kaçınmaktadırlar. Almanya'da Türk Hizbullah’ı esas olarak bağış toplama kampanyalarına ve dini etkinliklere odaklanmaktadır.”





Funke Medya grubunda yayınlanan haberde şöyle yorum yapıldı: “14 Mayıs'ta Türkiye yeni cumhurbaşkanını seçecek. Görevdeki Erdoğan titriyor. Şimdi Erdoğan’ın radikal İslamcı ortağı Hamburg'da oy topluyor!”





Haberde ayrıca Anayasayı Koruma Dairesi’nin Hüda Par konusunda alarma geçtiği belirtilerek; “Türk Hizbullah'ının destekçileri Hamburg'daki çeşitli camileri ziyaret ediyor. Anayasayı Koruma Dairesi’nin raporuna göre, antisemitist örgütün ana hedefi Türkiye topraklarında İslamcı bir devlet kurmak ve bu devletin küresel yayılmasını sağlamaktır. Hedeflerine ulaşmak için şiddeti meşru görmektedir” denildi.





HAMBURG’DA HÜKÜMETE HÜDAPAR SORU ÖNERGESİ

Öte yandan Sol Parti Meclis Grubu adına Hamburg eyalet Milletvekili ve Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Cansu Özdemir Alman Sosyal Demokrat ve Yeşiller’den oluşan eyalet hükümetine Hüda Par’ın Almanya’daki faaliyetlerini sorgulayan 10 maddelik soru önergesi verdi. Önergede Hizbullah’ın Almanya’da Hamburg’da faaliyetleri, hangi camilerde AKP ve Hüda Par’ın aktif olduğu, Almanya’ya iltica eden Hizbullah üyelerinin ne gibi işlevlerinin olduğu, Hüda Par’ın Almanya’da ne gibi işlevselliği bulunup bulunmadığını soruldu.





Öte yandan Bağımsız Milletvekili Mehmet Yıldız da yine eyalet hükümetinin yanıtlaması istemiyle Hüda Par’ın Almanya‘daki faaliyetleri kapsaminda şu soruları sordu.





- Senato, ölüm mangalarıyla sayısız insanı işkence ederek öldüren bir örgütün içinden çıkan bir partinin Mayıs 2023'te Türkiye'de yapılacak seçimler için Hamburg'da kampanya yürütmesi gerektiği ve yürütebileceği görüşünde midir?





- Senato'nun Hamburg'daki Hüda-Par seçim kampanyası hakkında bilgisi var mı?





- Hüda-Par ile sözde İslam Devleti arasındaki bağlantı nedir?





- Hüda-Par Hamburg'da hangi yapılara ve ağlara sahip?