Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi'den AKP'ye 'soğan' uyarısı: Bu seçimde tencere hayati derecede önemli /25 Nisan 2023 13:56

Yandaş Selvi'den AKP'ye 'soğan' uyarısı: Bu seçimde tencere hayati derecede önemli

İktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, hayat pahalılığının simgesi haline gelen soğanın fiyatıyla ilgili tartışmaların ciddiye alınması uyarısında bulundu. "Soğan deyip geçmeyin" başlıklı bir yazı kaleme alan Selvi, iktidara "Dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomisi Togg değil markettir" diye seslendi.

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İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, son dönemde 30 lirayı geçen kilo fiyatıyla hayat pahalılığının simgesi haline gelen soğanla ilgili yapılan tartışmaları köşesine taşıdı. 

Selvi, yazısının ilgili bölümünde, zam rekoru kıran soğanın fiyatıyla ilgili eleştirileri görmezden gelip Togg ve TCG ile cevap veren iktidara uyarı niteliğinde ifadeler kullandı.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim vatandaşımız Togg’la, TCG Anadolu gemisiyle, İHA’larla, SİHA’larla gurur duyar. Karadeniz gazından mutlu olur. Ama dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomisi Togg değil markettir. Soğandır, patatestir, salçadır, makarnadır, et fiyatlarıdır. Halkın ekonomisi kendi cebidir.

Tüketiciyi bunlar ilgilendirir."

"OY VERECEK OLAN TOGG DEĞİL..."
Yazısında "Togg’la gurur duyduğumuz kadar iktidarın soğan fiyatını, etteki pahalılığı önlemesi gerekir" diyen Selvi şöyle devam etti:

"Netice itibarıyla oy verecek olan Togg değil, filesini doldurmaya çalışan dar gelirli vatandaşlarımızdır.

AK Parti şimdiye kadar MEGA projeleri hizmete soktu. Hepsiyle gurur duyduk. Ama seçimlere 19 gün kaldı. Bu süre zarfında iktidarın soğanın fiyatına eğilmesi gerekiyor.

Dar gelirli soğanla, ekmekle, makarnayla, karnını doyuruyor.

Boşuna demiyoruz, 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana' diye. Çünkü soğan bir simge. Her seçimde tencere önemlidir. Ama bu seçimde tencere hayati derecede önemli hale geldi."
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