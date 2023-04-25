Yalnız katılacak, geride oturacak, yan yana bile gelmeyecek

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek.





Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Kral Charles'ın mayısta düzenlenecek olan taç törenine katılıp katılmayacağı uzun süre merak konusu olmuştu.





YALNIZ KATILACAK





Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme törenine Kral'ın oğlu Prens Harry'nin yalnız katılacağı açıklanmıştı.





The Sun gazetesi, Prens Harry'nin taç giyme töreninde nasıl konumlanacağı üzerine çarpıcı bir iddia ortaya attı.