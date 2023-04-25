Samanyolu Haber /Gündem / Yalnız katılacak, geride oturacak, yan yana bile gelmeyecek /25 Nisan 2023 14:20

Yalnız katılacak, geride oturacak, yan yana bile gelmeyecek

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles'ın mayıs ayında taç giyme töreni gerçekleşecek. Eşi Meghan Markle ile kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ise babası Kral Charles'ın bu büyük gününe yalnız katılacak. Saraya yakın kaynaklara göre Prens, taç giyme töreninde ailesinden uzakta oturacak.

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Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek.

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Kral Charles'ın mayısta düzenlenecek olan taç törenine katılıp katılmayacağı uzun süre merak konusu olmuştu.

YALNIZ KATILACAK

Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme törenine Kral'ın oğlu Prens Harry'nin yalnız katılacağı açıklanmıştı.

The Sun gazetesi, Prens Harry'nin taç giyme töreninde nasıl konumlanacağı üzerine çarpıcı bir iddia ortaya attı.
10 SIRA GERİDE OTURACAK

Britanya Kraliyet ailesinin eski çalışanı Paul Burrell, gazeteye Prens Harry'nin törende ailesinden uzakta oturacağını söyledi.

İddialara göre kraliyet ailesinden resmen ayrılan Prens, ailesinden 10 sıra arkada oturacak.Taç giyme töreni sona erdikten sonra ise Prens'in hızla törenden ayrılacağı belirtildi.

Prens Harry'nin ağabeyi Prens William ile törende yan yana gelmesi veya barışmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

Prens Harry'nin törene yalnızca "yüzünü göstermek için" gittiği söylendi.

SAHNE ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Öte yandan, 7 Mayıs günü düzenlenecek olan görkemli konserde sahne alacak dünyaca ünlü şarkıcılar belli oldu.

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Katy Perry, 80'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie ve İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin sahne alacağı açıklandı.

Windsor Kalesi'ndeki konserde Take That, Sir Bryn Terfel, Freya ve Alexis Ffrench de sahne alacak isimler arasında yer alıyor.
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