Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki: 'Hemen ama hemen, amasız fakatsız...' /25 Nisan 2023 15:03

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki: 'Hemen ama hemen, amasız fakatsız...'

13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'nun (24) İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum" dedi.

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İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananlara sert tepki gösterdi.

"AMASIZ, FAKATSIZ..."
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda."

NE OLMUŞTU?
Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kuran okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.
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