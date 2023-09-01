Almanya'da hükümete destek yüzde 19'a geriledi

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da kamu radyo televizyon kurumu ARD'nin vatandaşların siyasi eğilimlerini mercek altına aldığı DeutschlandTrend anketinin yeni sonuçları açıklandı. Ankete katılanlara koalisyon hükümetinin çalışmalarından ne kadar memnun oldukları sorusu yöneltildi. Buna göre vatandaşların sadece yüzde 19'u Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından "çok memnun" ya da "memnun." Yüzde 79'luk kesim ise bu soruya "pek memnun değilim" ya da "hiç memnun değilim" yanıtını verdi.





Ankete göre bu Pazar günü seçimler yapılacak olsa Sosyal Demokrat Parti yüzde birlik kayıpla yüzde 16 oranında oy alabilecek. Muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) oy oranını yüzde 2'lik artışla yüzde 29'a çıkarırken, Yeşiller'in oy oranı yüzde 1'lik kayıpla yüzde 14'e geriledi. Hür Demokrat Parti'nin oy oranı ise yine yüzde bir kayıpla yüzde 6. Sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) oy oranı ise yüzde 1'lik artışla yüzde 22 olarak açıklandı. Bu durumda Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci, Sosyal Demokrat Parti ise üçüncü sırada yer alıyor. Anketi yapan Infratest dimap şirketi, anketteki yanılma payını yüzde 2-3 olarak açıkladı.Ankete göre koalisyon hükümetinin çocuklara "temel geçim güvencesi" sağlama planları, vatandaşların büyük bölümünde olumlu yankı buldu. Ankete katılanların yüzde 60'ı bunu "doğru istikamet" diye nitelehdirirken, yüzde 33'lük kesim ise önlemleri "yanlış" bulduğunu belirtti. Hükümetin "Çocuklara temel geçim güvencesi" adını taşıyan ve 2025 yılında yürürlüğe girecek uygulaması, çocuk parası, düşük gelirlilere yapılan çocuk ödeneği ve sosyal yardımlardaki çocuk payı gibi değişik kalemlerde çocuklar için öngörülen ödemeleri tek kalem altında toplamayı öngörüyor. Uygulamanın özellikle tek başına çocuk büyütenler ve sosyal yardımla geçinenlerin durumunu iyileştirmesi amaçlanıyor.Ülkenin en büyük sorunu ne?DeutschlandTrend anketine katılanlara, ülkedeki en büyük sorunun ne olduğu da soruldu. Katılımcıların yüzde 28'i en büyük sorunu ekonomi, yüzde 26'sı ise göç olarak nitelendiriyor. Ankete göre bu iki konu son aylarda vatandaşların gözünde daha fazla önem kazandı. Nisan ayında yapılan ankette vatandaşların yüzde 7'si ekonomiyi sorun olarak gördüğünü söylemişti, dolayısıyla yüzde 21'lik bir artış söz konusu. Göçü sorun olarak görenlerin oranı ise Nisan ayından bu yana yüzde 7 arttı.