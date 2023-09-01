Samanyolu Haber /Gündem / Orman yangınında acı haber geldi: 1 ölü /01 Eylül 2023 01:00

Orman yangınında acı haber geldi: 1 ölü

Kütahya'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan orman işletme şefi Murat Yıldırım (36) hayatını kaybetti.

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Sözcü'de yer alan habere göre Kütahya’da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde önceki gün kopan elektrik telinin sürtünmesinden kaynaklı yangın çıktı.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ormanın yüksek tepelerindeki yangına dozerle yola açmak için çalışma yapan sürücü Hasan Hüseyin Türker ile Orman İşletme şefi Murat Yıldırım, ters rüzgarda alevlerin arasında kalarak yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

El, yüz ve ayaklarından yanarak yaralanan Türker ve Yıldırım, ormanda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Evli ve 1 çocuk babası Murat Yıldırım doktorların tüm müdahalesine rağmen bu gece hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ORMAN GENEL MÜDÜRÜ KARACABEY DUYURDU

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabeyde acı haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak baş sağlığı diledi.

Karacabey, mesajında, “Kütahyada 30.8.2023 tarihinde meydana gelen orman yangınında yaralanan Orman İşletme Şefimiz Murat Yıldırım kardeşimiz şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum diye yazdı.
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