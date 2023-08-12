Almanya'da iflaslarda artış trendi sürüyor

Almanya'da şirket iflaslarına dair sayılar ancak ilgili mahkemenin iflas kararından sonra istatistiklere geçiyor. Dolayısıyla açıklanan sayıların tahminen üç ay önce yapılan iflas başvurularını yansıttığı belirtiliyor.
Mayıs ayında da yüzde 19 artış görüldü
Almanya'da şirket iflaslarındaki artış trendi Ağustos 2022'de başlamıştı.
Kesinleşen rakamlara göre Mayıs 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 1478 şirket resmen iflas ettti. Mahkemeler alacaklıların müflis şirketlerden talep ettiği miktarın 4 milyar euro olduğunu kaydetti.
En çok iflas, ulaşım ve depolama sektörlerinde kayda geçerken, bunları taşeron şirketlerin yerine getirdiği ekonomik çeşitli hizmet branşlarının takip ettiği bildirildi.
En az iflas bildiriminin ise enerji tedariği branşından geldiği kaydedildi.
Almanya'da koronavirüs pandemisi döneminde şirketlere hem devlet yardımları yapılmış hem de şirketlerin iflas bildirimi yükümlülüğü geçici olarak devre dışı bırakılmıştı. Dolayısıyla son yıllarda iflas sayıları, pandemi ve enerji krizine rağmen oldukça düşük seviyede kalmıştı. Uzmanlar o nedenle bu yıl içinde iflas sayılarında bir yükseliş olacağını öngörüyor.