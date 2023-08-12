Samanyolu Haber /Dünya / Hawaii'deki yangında can kaybı 80 oldu /12 Ağustos 2023 12:14

Hawaii'deki yangında can kaybı 80 oldu

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda çıkan yangınlar sürerken, can kaybının 80'e ulaştığı açıklandı. Başsavcılık, yangınla mücadelede yetkililerin aldıkları kararlar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda çıkan yangınlar sürerken, Valilik, can kaybının 80'e ulaştığını, bin 418 kişinin de acil durum sığınaklarında olduğunu belirtti. Başsavcılık ayrıca yangınlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hawaii Başsavcısı Anne Lopez’in ofisinden Cuma günü yapılan açıklamada, "yetkililer tarafından yangından önce, yangın esnasında ve yangından sonra alınan kararların kapsamlı bir şekilde inceleneceği" belirtildi. Lopez, konuya ilişkin "Yangınlardan önce ve yangınlar sırasında alınan kararları anlamak ve bu incelemenin sonuçlarını halkla paylaşma taahhüdünde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin yangınla mücadelede yetersiz kaldığına yönelik eleştiriler artıyor.  Pek çok Hawaii sakini, yangınlardan önce sirenlerle uyarılmadıklarını ve yetkililerin bu süreçte başarısız olduğunu ifade ediyor.

Hawaii'de Salı günü başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgarlarında etkilisiyle hızlıca yayıldı. Alevlerin hızlı ilerleyişi karşısında onlarca kişi canını kurtarmak için denize atlamıştı. Bölge valisi Josh Green, binlerce Hawaiilinin evini yitirdiğini duyurdu.
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