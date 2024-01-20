Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da iki Türk'ü vurdu, Türkiye'ye kaçtı... Sosyal medya mesajı dikkat çekti /20 Ocak 2024 23:19

Almanya'da iki Türk'ü vurdu, Türkiye'ye kaçtı... Sosyal medya mesajı dikkat çekti

Almanya Hagen‘de iki Türk’ü ağır şekilde yaralayan Mehmet Şengül, Türkiye’ye kaçtı. Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ömür boyu hapis yerine güneşlenmek ne güzel" dedi. Hakkındaki arama kararından bir saat önce Türkiye’ye uçan Şengül’ün Türkiye’de yargılanması için çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya’nın Hagen kentinde, yaklaşık 1 ay önce iki Türk‘ü defalarca ateş ederek ağır yaralayan 23 yaşındaki Mehmet Şengül, hakkında uluslararası arama kararı çıkmadan Türkiye’ye kaçtı.

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Mehmet Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müebbet hapis ya da güneşli bir ülkede tatil. İşte böyle sizi ...." dedi.

SİLAHLI VE FİŞEKLİ FOTOĞRAF

Sosyal medya paylaşımı, Alman polisi ve yargısını harekete geçirdi. Şengül'ün iadesi ya da Türkiye’de yargılanması için çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Şengül’ün, kadın meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilirken, şüphelinin sosyal medya hesabındaki tüfekli ve fişekli fotoğrafları da dikkati çekti.

Ayrıca, Alman polisi ve Interpol, Mehmet Şengül’ün fotoğraflarını yayımlayarak yakalanması için vatandaşlardan destek istedi.

PARA VERİP BELÇİKA’YA GİTTİ

Şengül’ün, kendisini götürmesi için bir kişiye 1500 Euro verdiği ve olaydan sonra, önce Hollanda’ya, ardından da Belçika’ya geçtiği belirlendi. Arama ve yakalama kararı çıkarılmadan birkaç saat önce Brüksel’den havalanan Türkiye uçağına binen Şengül hakkındaki kararın uçaktayken çıktığı belirtiliyor.

Saldırılarla ilgili soruşturmayı Hagen’deki savcılık yürütürken iki ülkenin de vatandaşlığına sahip olan Mehmet Şengül’ün Türkiye’den Almanya‘ya iadesinin mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, Şengül’ün Türkiye’de yargılanması için çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da iki Türk'ü vurdu, Türkiye'ye kaçtı... Sosyal... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:54:45