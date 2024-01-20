Su kenarları ceset tarlasına döndü!

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu. Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelin çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



PEŞ PEŞE İKİ BAŞSIZ CESET



17 Ocak'ta da Manavgat'ta sahilde başı ve bir kolu olmayan ceset bulunmuştu. Bir gün sonra Alanya'da belden yukarısı olmayan 10 yaşlarında kız çocuğunun ölü bedeni sahilde tespit edilmişti.



HATAY'DA DA BENZER DURUM



Hatay'da ise dün Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi daha bulundu. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı üçe yükseldi.



İSTANBUL'DA DA BULUNMUŞTU



Ayrıca 18 Ocak'ta İstanbul Avcılar sahilinde de bir erkek cesedi bulundu. Yabancı uyruklu Maher Elvardis'e (24) ait olduğu öğrenilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



SON CESET MERVE'YE Mİ AİT?



Antalya'nın Serik ilçesinde bugün bulunan cesedin kentte 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.



Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde, çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin, bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



12 GÜN ÖNCE KAYBOLDU



Cesedin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Elmas'ın yakınlarından DNA örneği alınacak.