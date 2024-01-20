Samanyolu Haber /Gündem / Su kenarları ceset tarlasına döndü! /20 Ocak 2024 21:56

Su kenarları ceset tarlasına döndü!

Sahillere ceset vuruyor... Antalya'da sahilde genç bir kadına ait ceset bulundu. Şehirde son günlerde farklı sahillerde iki ceset daha tespit edilmişti. Hatay'da da sulama kanalında da bir hafta içinde üç cenaze bulundu.

SHABER3.COM

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu. Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelin çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PEŞ PEŞE İKİ BAŞSIZ CESET

17 Ocak'ta da Manavgat'ta sahilde başı ve bir kolu olmayan ceset bulunmuştu. Bir gün sonra Alanya'da belden yukarısı olmayan 10 yaşlarında kız çocuğunun ölü bedeni sahilde tespit edilmişti.

HATAY'DA DA BENZER DURUM

Hatay'da ise dün  Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi daha bulundu. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı üçe yükseldi.

İSTANBUL'DA DA BULUNMUŞTU

Ayrıca 18 Ocak'ta İstanbul Avcılar sahilinde de bir erkek cesedi bulundu. Yabancı uyruklu Maher Elvardis'e (24) ait olduğu öğrenilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON CESET MERVE'YE Mİ AİT?

Antalya'nın Serik ilçesinde bugün bulunan cesedin kentte 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde, çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

12 GÜN ÖNCE KAYBOLDU

Cesedin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Elmas'ın yakınlarından DNA örneği alınacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Su kenarları ceset tarlasına döndü! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:55:43