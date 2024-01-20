İran'dan İsrail'e: Karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 5 askeri yetkili, Suriye’nin başkenti Şam'ın Al Mazzeh bölgesinde, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.



REİSİ: YANITSIZ KALMAYACAK



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 5 kişinin ölmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada “saldırının yanıtsız kalmayacağını” ifade etti.



İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani de İsrail'in, Suriye’nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıyı kınadı.



Kenani, "İsrail’in, Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal etmesinin ve Suriye'deki çeşitli hedeflere yönelik saldırgan ve provokatif saldırılarını artırmasının kendi güçsüzlük ve çaresizliğini gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.



"TERÖRİST BİR EYLEM"



Tel Aviv'in Şam’a yönelik saldırısını "suç niteliğinde ve terörist bir eylem" olarak nitelendiren Kenani, tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların söz konusu saldırıya tepki göstermesi ve kınaması gerektiğini kaydetti.



İran askerlerinin "Suriye hükümetinin resmi daveti ile askeri danışman olarak" Suriye’de bulunduğunu idddia eden Kenani, "Bu ülkede (Suriye’de) barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinde önemli rol oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar" ifadelerinde bulundu.



Kenani, İsrail'in İran askerlerini öldürmesinin, Tel Aviv'in bölgedeki bazı terör örgütleri ve IŞİD terör örgütü ile derin ilişkisini açıkça gösterdiğini" öne sürdü.



Tahran'ın bu saldırının siyasi, hukuki ve uluslararası takibini yapacağını vurgulayan Kenani, İran'ın "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğununun" altını çizdi.



ŞAM'DA SALDIRI



Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Şam'ın Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in, Suriye’nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı. İran'dan daha sonra yapılan açıklamada 5 askerin öldüğü belirtildi.