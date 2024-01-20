Beşiktaş, Pendikspor deplasmanında dağıldı: 4-0

4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.





Pendikspor'un Umut ile birlikte yeni transferlerinden olan Thiam, Halil'in savunmada yaptığı baskı sonrası kazandığı topu içeri çevirmesiyle kale ağzından vuruşunu yapıp kaleci Mert'in solundan fileleri havalandırdı: 3-0.





Sarı kartlar: Dk. 21 Umut Nayir (Pendikspor), Dk. 23 Demir Ege Tıknaz, Dk. 56 Onur Bulut (Beşiktaş)





Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-0 kaybetti. Beşiktaş bu sezon ligde 2. kez sahadan 4 gollü mağlubiyetle ayrıldı. (Adana Demirspor). Pendikspor da tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ikinci kez bir maçta 4 gol attı (İstanbulspor)Ligde 8 maçlık galibiyet hasretiyle Beşiktaş karşısına çıkan Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada eski Beşiktaşlı Umut Nayir, 70'te Halil Akbunar, 74'te Thiam ve 82. dakikada Sequeira kaydetti.Bu sonucun ardından Pendikspor 19 puanla 19. sırada haftayı tamamlarken, Beşiktaş 35 puanla 4. sırada yer aldı.Ligin 22. haftasında Pendikspor, 23 Ocak Salı günü Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak. Beşiktaş da aynı gün Adana Demirspor'u ağırlayacak.Sağ kanattan kullanılan taç atışında Erencan topu yanındaki Halil'in önüne indirdi. Savunmada Tayyip Talha'nın dokunamadığı topu Halil önüne alıp ceza sahasına sağdan girip çaprazdan vuruşunu yaparak skoru 2-0'a getirdi.Maçın 82. dakikasında sol bek Sequeira'nın sol kanattan kale ağzına gönderdiği ortaya Umut hareketlenip vurmak istedi ancak onu geçen top filelerle buluştu: 4-0.Stat: PendikHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Emir Eray EyisoyPendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Murat Akça), Rassoul, Sequeira, Midtsjö, Halil Akbunar (Dk. 90+4 Kappel), İbrahim Akdağ, Erencan Yardımcı (Dk. 73 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 90+4 Diaby), Umut Nayir (Dk. 86 Thuram)Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Ghezzal), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 65 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 65 Muleka)Goller: Dk. 4 Umut Nayir, Dk. 70 Halil Akbunar, Dk. 74 Thiam, Dk. 82 Sequeira (Pendikspor)2. dakika gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza sahası içindeki Tayfur kafayı vurdu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye giden topu Pendik savunmasında Rassoul uzaklaştırdı.4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.29. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica, ceza sahasına girdi, altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.45. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Halil'in ön direğe gönderdiği topa Erencan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.47. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Ghezzal’ın kullandığı frikikte arka direkte Zaynutdinov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Tayfur Bingöl, Pendikspor ceza sahası dışında topu önünde buldu. Tayfur’un sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.53’üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında, Thiam'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 4-0.Mücadelede kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Pendikspor mücadeleyi 4-0 kazandı.