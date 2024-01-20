Samanyolu Haber /Gündem / Polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 yaralı /20 Ocak 2024 21:34

Polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 yaralı

Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile turistlerin bulunduğu otobüs çarpıştı. Kazada 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı.

SHABER3.COM

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis aracıyla Sıddık Bozdoğan idaresindeki turist taşıyan 34 GPC 799 plakalı otobüs, Edirne-Kapıkule kara yolunun 6. kilometresinde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 10'u polis 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kaza yerine gelerek bilgi aldı, polislere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 yaralı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:55:36