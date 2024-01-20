Samanyolu Haber /Dünya / Avrupalılar sokakta: Günlerce sürecek yürüyüş başladı /20 Ocak 2024 20:18

Avrupalılar sokakta: Günlerce sürecek yürüyüş başladı

İsrail'in saldırıları devam ederken Avrupa'da günlerce sürecek "Gazze" yürüyüşü başladı. Paris'ten başlayan ve binlerce kişinin katılması beklenen yürüyüş, 1 Şubat'ta Brüksel'de sona erecek.

SHABER3.COM

Fransa'nın başkenti Paris'te başlatılan Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, 1 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin düzenleneceği Belçika'nın başkenti Brüksel’e kadar yürüyerek burada yetkililere seslerini duyurmayı hedefliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Paris'te bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan göstericiler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

"İsrail, Filistin'in çocuklarını öldürüyor" ve "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları atan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Filistin İçin Yürüyelim. Soykırımı Durdurun" yazılı dövizler taşıdı.



1 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Bu arada, Cumhuriyet Meydanı Filistin'e destek yürüyüşüne de ev sahipliği yaptı.

Yerel saatle 13.00'da başlatılan Filistin'e destek yürüyüşünün, 1 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin yapılacağı Brüksel'e kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Yürüyüşe katılanlar ilk etapta bugün Paris'in banliyösü Aubervilliers kentine kadar yürüyecek.

Yürüyüş süresince, Brüksel'e kadar farklı kentlerde molalar verilecek.

Her mola noktasında yürüyüşü yeni bir grup devralacak, isteyenler Brüksel'e kadar yürüyebilecek.

Eylemin ilk gününde yürüyüşe katılan Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) üyesi, Lübnan asıllı Taktak Alaa Eddine, bu yürüyüşle, şubat başında Brüksel'de düzenlenecek AB Konseyi'nin toplantısı kapsamında AB yetkililerine, İsrail'e karşı ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanması çağrısında bulunacaklarını belirtti.

AB Konseyi'nden çeşitli talepleri olacaklarını kaydeden Alaa Eddine, Filistin topraklarında işgalin durdurulmasını, İsrail'in Filistinli kadın ve çocukları hapse atmaya son vermesini, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve buraya insani yardımın ulaştırılmasını isteyeceklerini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda AB'nin şu ana kadar sergilediği tavrın "utanç verici" olduğuna dikkati çeken Alaa Eddine, "(AB'ye) Baskı uygulamak bizim görevimiz. (AB) İsrail'in kendini müdafaa etme hakkından bahsediyor, oysa bir işgalcinin kendini müdafaa etme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Alaa Eddine, İsrail'in bir apartheid rejimi olduğunu savunarak, Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak AB yetkililerinin tarihin yanlış tarafında durduğunu belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupalılar sokakta: Günlerce sürecek yürüyüş başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:50:16