Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'a Icardi müjdesi /20 Ocak 2024 20:12

Galatasaray'a Icardi müjdesi

Galatasaray'da sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi, Trabzonspor deplasmanına götürüldü.

SHABER3.COM

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavisi tamamlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kamp kadrosuna alındı.

Geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisine devam edilen Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sahcha Boey.
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