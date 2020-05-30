"Almanya'da ikinci virüs dalgası olmayabilir"

Berlin'deki Charite Hastanesi'nden virolog Christian Drosten, haftalık haber dergisi Spiegel'e yaptığı açıklamada, Almanların teorik olarak ikinci bir korona dalgasını yaşamama ihtimali olduğunu dile getirdi. Drosten, "virüs şu anda daha doğru bir şekilde tanındığı ve nasıl yayıldığı da daha iyi bilindiği için 'super spreader' olarak tanımlanan 'süper taşıyıcı'ların daha az olabileceğini" ifade etti. Virüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlara "süper taşıyıcı" deniyor.





Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre şimdiye kadarki önlemlerle süper taşıyıcıların daha fazla kontrol altına alınmış olabileceğini belirten Drosten, ancak muhtemel bir yayılmanın önlenmesinde, ilgili kişilerin -özellikle de daha önce test yapılmamış kişilerin- hemen karantinaya alınmasının önem taşıdığı uyarısında bulundu.





Ancak karantina süresinin kısaltılabileceğini belirten Drosten, önümüzdeki dönemde virüs taşıyan bir kişiyle temas edenlerin sadece bir hafta izole edileceğini, çünkü kuluçka süresi ve insana bulaşma süresinin başlangıçta düşünülenden daha kısa olduğu bilgisini verdi.





"Yerel yayılmalar olabilir"





Bonn Üniversitesi Hastanesi'nden virolog Hendrik Streeck de Almanya'da şiddetli ikinci dalganın yaşanacağına ihtimal vermiyor. Sonbahar aylarında yerel yayılmalar olabileceğini belirten Streeck, ancak sağlık sisteminin kapasitesinin üstüne çıkabilecek bir yığılmanın olacağına inanmadığını dile getirdi.





Alman Yazı İşleri Ağı'na konuşan Streeck, virüsün kontrol altında tutulma imkanını yüksek gördüğünü belirterek ancak özellikle geniş katılımlı etkinliklerin yasaklanmasının bu noktada belirleyici rol oynayacağını ifade etti.





Streeck, aşı çalışmalarında kısa süre içinde başarı sağlanacağına ise kuşkuyla bakıyor.





AIDS hastalığına yol açan HIV'a karşı 500'ün üzerinde aşının denendiğini, ancak bunların başarısız olduğunu kaydeden Streeck, aşının bulunmama ihtimalini de göz önünde tutmak gerektiğini söyledi.





DSÖ: 11 ila 17 ay içinde aşı bulunabilir





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kamu Sağlığı Direktörü Maria Neira ise koronavirüse karşı etkin ve güvenli bir aşının 11 ila 17 ay içinde bulunabileceğini söyledi.





KNA ajansına konuşan Neira, öncesinde de bir ilaç geliştirileceğini belirterek "Bu şekilde yüksek ölüm oranlarını azaltabileceğiz" dedi.





DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da bugün Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında 30 ülkeden katılan bilim insanlarıyla aşı, ilaç ve diğer sağlık teknolojileri geliştirilmesi konusunda işbirliği yaptıklarını söyledi.







