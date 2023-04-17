Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da kalifiye eleman sıkıntısı rekor seviyede /17 Nisan 2023 08:01

Almanya'da kalifiye eleman sıkıntısı rekor seviyede

Almanya'da yapılan bir araştırma, 2022 yılında nitelikli eleman sıkıntısının rekor düzeye ulaştığını, 630 bin kadronun doldurulamadığını ortaya koydu.

SHABER3.COM

Almanya'da yapılan bir araştırma, Ukrayna savaşının ekonomiye getirdiği baskılara ve yüksek enflasyona rağmen 2022 yılında ülkede kalifiye eleman eksikliğinin rekor düzeye ulaştığını gösterdi.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün Kalifiye Eleman Güvenlik Uzmanlık Merkezi'nin sonuçlarını Pazar günü açıkladığı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya'da geçen yıl 630 binden fazla açık kadro doldurulamadı. Ülke genelinde bu işlere uygun nitelikli işsiz kişilerin bulunmaması, buna neden olarak gösterildi. Bunun nitelikli elemanlara ilişkin gözlemlerin yapılmaya başlandığı 2010 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Yapılan araştırmaya göre ülkede nitelikli eleman açığının en fazla olduğu sektörler sağlık, sosyal işler, eğitim ve öğretim ile inşaat, mimari ölçüm ve yapı tekniği olarak tespit edildi. Araştırmaya göre, bu sektörlerde 10 kadrodan altısının boş olduğu kaydedildi. Araştırmada, fen bilimleri, coğrafi bilimler ve bilişim alanlarında da nitelikli personel sıkıntısının ortalamanın üzerinde olduğu belirtildi.

Ticari hizmetler, ticaret, satış ve pazarlama ile otelcilik ve turizm alanındaki personel sıkıntısı da geçen yıl bir önceki yıla göre üç kat arttı. Bu alanlarda, 10 kadrodan üçü boş kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, bu alanlardaki nitelikli eleman sıkıntısının, korona dönemi sonrasındaki toparlanmaya bağlı olduğuna işaret edildi.

Araştırma sonucunda işverenin talep ettiği nitelikler arttıkça, açık bulunan sektörlerde istihdamın zorlaştığı ifade edildi. Özellikle bilişim, elektroteknik, yapı planlama ve denetleme alanlarında yüksek okul mezunu uzmanların arandığı, açık her 10 kadrodan dokuzunda nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da kalifiye eleman sıkıntısı rekor seviyede Sonraki Haber >>

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:38:03