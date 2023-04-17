Kanser tedavisinde 'aşı' dönemi mi başlıyor?

Dr. Ryan Sullivan, gelişmeyi kanser tedavisi açısından bakıldığında dönüm noktası olarak tanımladı.



Sonuçlar Orlando’daki Amerikan Kanser Araştırma Derneği’nin toplantısında sunuldu.



Buna göre Merck'in ürettiği Keytruda’ya mRNA teknolojisine dayanan kişiselleştirilmiş kanser aşısı eklendiğinde hastalarda yeniden kanserin ortaya çıkma süresiyle yaşam süresini uzayabiliyor.



Keytruda bağışıklık sistemini güçlendiren bir ilaç.



Merck/Moderna işbirliği bazı güçlü ilaç firmalarının mRNA aşı teknolojisini kullanarak kanserleri hedef alması için bağışıklık sistemini harekete geçirme çabalarından biri.



BioNTech, Gritsone Bio da mRNA teknolojisine dayanarak kanser aşıları geliştirme yarışı içinde.



Moderna’nın aşısı tümör cerrahi operasyonda alındıktan sonra hastanın analizine göre sipariş üzerine yapılıyor.



Aşı, kanser hücrelerindeki spesifik mutasyonları fark edip saldırması için bağışıklık sistemini eğitmek amacıyla tasarlandı.



Merck, şirketlerin daha ileri seviyede test için yetkililerle görüşmeler halinde olduğunu açıkladı.



Uzmanlar geniş çaplı denemelerin sonuçlarının üç ya da dört yıl alabileceğini belirtiyor.