Akşener: Erdoğan ve adamları yargılanacak

Akşener, Ankara’da düzenlenen İYİ Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında, “Adil Türkiye, Saygılı Türkiye, Nitelikli Türkiye, Güçlü Türkiye” başlıkları altında beyanname ötesinde yeni bir toplumsal sözleşme vaat ettiklerini açıkladı.





“Cumhuriyetin ikinci asrında yaşatan bir Türkiye'yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vadediyoruz. Çünkü biz gerçek bir huzur ve refahın tam ve kamil bir demokrasiden geçtiğini görüyor ve biliyoruz” diyen Akşener, 3 bin maddelik seçim beyannamesiyle öncelikle “Yaşatan Türkiye” hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı.





“Yaşatan Türkiye” bölümünde 6 Şubat depremi ve artçılarında hayatlarını kaybedenleri anımsatan Akşener, “Büyük bir afetin, asrın felaketine dönüşmesini izlediler. Adıyaman’da, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, Adana’da, Diyarbakır’da, Gaziantep’te, Osmaniye’de, Şanlıurfa’da, Kilis’te, Malatya’da, insanlarımızı yaşatamadılar. Mesela; Recep Bey çıktı; ‘Kader planı’ dedi. ‘Ölüm bu işin fıtratında var.’ dedi. Hatta daha dün, Hatay’da, daha da ileri gittiler. ‘Bu depremde rahmet var’ diyecek kadar, ölçüyü kaçırdılar. Sonuç ne oldu? Ne sellerde, ne depremlerde, ne maden facialarında insanlarımızı yaşatamadılar” dedi.



Ardından kadın cinayeti vakalarındaki kurbanları, sağlık hizmetleri ve ilaca erişim sıkıntısı yaşayanları, tarikat yurdunda intihar eden Enes Kara’yı, atanamayan öğretmenleri anlatan Akşener, 30 Aralık 2022’de Ankara – Çukurambar’da silahlı saldırıyla öldürülen Sinan Ateş’i hatırlattı. Akşener, “Türkiye’de yaşamanın bu kadar zor olmasını reddediyoruz!” mesajını verdi.



“Recep bey ve arkadaşları mağdur oluyor, kıyamam”



Seçim takviminde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlanması yanı sıra hakarete maruz bırakılması gibi olayları anımsatan Akşener, “Saygılı Türkiye” başlığı altında AKP’yi mağduriyet oynamakla suçladı. Akşener, “Saygının kalmadığı, empatinin olmadığı ülkede milletçe yaşam mücadelesi veriyoruz. AKP iktidarının keyfine göre bir gün hain ilan ediliyoruz, bir gün terörist ilan ediliyoruz, bir gün şükürsüz ilan ediliyoruz, bir gün nankör ilan ediliyoruz. Hatta gün geliyor bu ülkenin kadınları olarak sürtük bile ilan edilebiliyoruz. Peki sonra? Aslında sonrası yok. Milletçe haklı olmamıza rağmen tehdit edilen bizler oluyoruz ama her seferinde mağdur olan, enteresan bir biçimde Recep Bey ve arkadaşları oluyor. Kıyamam. Her konuda mağdur oluyorlar. Sürekli bir incinmişlik, alınmışlık, rencide olmuşluk. Gerçekten ibretlik bir durum. Kurşun bize atılıyor mağdur olan yine onlar oluyor. Yahu arkadaşlar, ben bir kadınım kadın! Yani sizden de bana geçti. Bir türlü mağdur olamadınız hayatınız boyunca ben de sizden gördüm ben de mağdur olamıyorum. Küfür edilen benim, iftiraya uğrayan benim, namusuna şerefine laf edilen benim. Bir kere ağlayamadım, bir kere mağdur olamadım. Kereste gibi adamlar mağdur gibi geziyor ya!” dedi.



Devamında “Adil Türkiye” başlığını özetleyen Akşener, “Toplumsal sözleşmemizin ilk unsuru adalet. Adalet, devletin merhametli eli, milletine hak ettiği yaşam standartlarını sunma erdemidir. Özünde ise milletin özgürlüğü ve eşitliği vardır” ifadesini kullandı.



AKP Lideri Erdoğan’a “Baktığı dev aynasını, milletin gönül penceresi zanneden Beştepe Muhtarı! Asıl sen, buraya çok iyi bak! Çünkü, bu aziz milletin gönlünde artık, bak iyiler var!” diye seslenen Akşener, “Adaleti sadece bir süs, bir kılıf, bir silah olarak kullanıyorlar. Çünkü adaleti keyiflerine göre yön verebilecekleri bir oyuncak gibi görüyorlar. Çünkü adaletin dönüp dolaşıp en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıkta uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına da adil davranacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.



Nasıl bir Türkiye’yi hedeflediğini özetledi



İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Adil Türkiye” başlığı sonrasında, “Nitelikli Türkiye” başlığını “Atatürk’ümüzün; ‘Yüksel Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur!’ sözü yine ve yeniden gerçek olacak! Ve İYİ Parti iktidarında dünyanın her yerinde çalışabilecek mesleğini dünya kalitesinde yapabilecek insanlar yetiştiren nitelikli Türkiye, Tarih Yazacak!” sözleriyle açıkladı.



Akşener, “Güçlü Türkiye” başlığında, “Bizim yolumuz kalkınma yolu olacak. Bu yol dosdoğru berekete, zenginliğe gidecek. Bu yolun sonu dürüstlüğe, liyakate çıkacak. Bu yolun sonunda Avrupa'nın göçmen hendeği olmayan, tefeci lobileri tarafından yağmalanmayan itibarlı bir Türkiye olacak. Ekonomik coğrafyasını, değerlendirerek, dünyaya ilham olan, istikrarsızlığın merkezi değil, istikrarın sembolü olan pırıl pırıl bir Türkiye olacak. Ve hiç şüpheniz olmasın İYİ Parti iktidarında potansiyelini gerçekleştirip, yepyeni bir başarı hikayesi yazan, güçlü mü güçlü bir Türkiye, tarih yazacak” sözleriyle nasıl bir Türkiye hedeflediğini anlattı.



İlk kez “Kişiye özel seçim beyannamesi” uygulaması



İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) Ümit Özlale ise, yapay zeka teknolojisiyle Türkiye Tarih Yazacak internet adresinde (https://turkiyetarihyazacak.com/home) seçim beyannamesine kişisel erişimi sağlamayı amaçladıklarını açıkladı. Özlale, sahnedeki dev ekranda gösterdiği bu internet sitesindeki cinsiyet, yaş, meslek gibi bilgiler paylaşılarak elde edilebilecek kişisel seçim vaatlerini öğrenme uygulamasını tanıttı.



Özlale, İYİ Parti’nin Hatay milletvekili adayı ve depremzedelere yönelik faaliyetleriyle dikkat çeken Hatayspor’lu Gökhan Zan’ın eşi Müge Zan’a kişisel bilgilerini girdikten sonra hangi konularla ilgilendiğini sorarak kişiye özel seçim beyannamesini ekrana yansıttı.



Her kente özel seçim beyannamesi bölümleri oluşturduklarını da belirten Özlale, böylece Türkiye’nin siyasi tarihinde internet teknolojisiyle kişiselleştirilme özelliğine sahip ilk seçim beyannamesini İYİ Parti olarak hazırladıklarını açıkladı.



Seçim beyannamesi tanıtımı ardından İYİ Parti’nin 28. Dönem TBMM’si için milletvekili adayları tanıtımı yapıldı.



Kürşad Zorlu: Kim olursa olsun adalet karşısında hakça muamele görecek



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, tanıtım toplantısı sonrasında VOA Türkçe’ye konuştu ve Türkiye’de adalete güven duygusunun sarsıldığını belirterek, Akşener’in konuşmasında ülkeyi topyekün aşağıya doğru çekmekte olan adil yargılama olmamasını eleştirdiğini söyledi.



Erdoğan ve AKP’nin geçtiğimiz günlerde 20 yıldır iktidarda değilmiş gibi seçim beyannamesi açıklaması yaptığını kaydeden Zorlu, olası iktidar değişikliğinde Siyasi Etik Yasası’nı hayata geçirerek, Türkiye’nin dünyadaki yolsuzluk endeksi sıralamasındaki yerini değiştireceklerini söyledi. Akşener’in konuşmasında “Recep bey ve arkadaşları” sözü için “sembol ifade” diyen Zorlu, “Kim olursa olsun adalet karşısında hakça, adilce, kurallara ve Anayasamıza uygun şekilde yargılanacak, muamele görecektir” mesajını paylaştı.



Şu anda vekil olmayan ancak Ankara 3. Seçim Bölgesi milletvekili adayı Zorlu, Ankara’da oy oranını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini ve parlamenter sistemde Akşener’i Başbakan yapmak istediklerini dile getirdi.



İdris Naim Şahin: “Benimle ilgili iddialar belgesiz, İYİ Parti’de olduğum için var”



İYİ Parti’nin Ordu milletvekili adayı olan AKP’li eski bakan İdris Naim Şahin, kendisine yönelik eleştirilere karşılık “İYİ Parti’de olduğum için o eleştireler, eğer olmasaydım bu eleştiriler de olmayacaktı sebebi bu kadar açık ve kısa” yanıtını verdi. Şahin, “Benimle ilgili iddialar belgesiz, tabansız ama tümüyle güdümlü, ısmarlama iddialardır. Bu iddialar bugün İYİ Parti’de olmasam olmayacaktı. Türkiye’yi iyileştirmek için bir yola girdiğim için veya bir ekibin içinde olduğum için, Ordu’da, Karadeniz’de yeniden bir heyecan, bir umut doğmasına aracı olduğum için bu eleştiriler oluyor, olacaktır. Önemli olan bir bilgisi, bir belgesi olmayan, apartmanına yönetici seçiminde başarılı olma ihtimali zayıf olan insanların uzaktan desteksiz atışları benim muhatabım bile değildir” diye konuştu.



İYİ Parti adaylığıyla ilgili ilk kez VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şahin, Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı AKP’nin seçim beyannamesiyle ilgili ise “Geçmişin tekrarı veya özeti, çelişkilerle dolu bir beyanname. Kolaylıklar diliyorum” ifadesini kullandı. İYİ Parti’nin beyannamesi içinse “Herkes, her politikacı, partili olan, olmayan herkes bu beyannamede kendisiyle birşeyler bulabilecektir” diyen Şahin, vekil adayı olduğu Ordu içinse duraklama döneminden yeniden yükselme dönemine taşıyacaklarını söyleyerek, Ordu’da insanını güçlendirecek, çevreye duyarlı ve çağın gereklerine uygun şekilde kenti daha güzelleştirmeye çalışacaklarını anlattı.



Şahin, AKP’nin kalesi niteliğindeki Karadeniz bölgesiyle ilgili sorumuz üzerine “Bizim insanımız millet olarak iyinin, doğrunun ve ilkelerin yanında olmuştur. Sayın Erdoğan da ilkeli hareket ettiği sürece yanında olmuştur. Ama bugün kendisiyle çelişen politikaların sahibi bir genel başkan ve bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya olan Ordu ve Karadeniz bölgesi Rize dahil milletimiz Türkiye’yi feda etme bilincinde ve öyle davranacaktır” dedi.



Ayyüce Türkeş’ten MHP mesajı: “Seçmenler neden İYİ Parti’de olduğumu düşünsün”



Alparslan Türkeş’in kızı, İYİ Parti’nin Adana birinci sırada milletvekili adayı Ayyüce Türkeş ise, neden MHP’de siyaset yapmadığıyla ilgili sorumuz üzerine “Türkeş neredeyse orası diyebilirim. Bu konulara detaylı cevap vermek istemiyorum. Ama benim neden İYİ Parti’de olduğumu seçmenlerin düşünmesini rica ediyorum” yanıtını verdi.



“Adana’dan aday olduğum için çok mutluyum. Babam Alparslan Türkeş de siyasi hayatına Adana milletvekili olarak başladı. MHP’nin siyasi tarihinde de Adana’nın yeri çok başkadır. Öncelikli amacım bu kutsal görevde çalışmalarımı tamamlayıp, Adana milletvekili olarak Meclis’e girmek. Daha sonra Adana’nın her türlü problemiyle ilgileneceğiz. Partimizce hazırlanan çalışmaları detaylandıracağız, şu anda saha çalışmalarında kendi notlarımı alıyorum, mevcut projeleri de daha geliştireceğiz” diye konuştu.



İYİ Parti’nin en önemli vaadi “hürriyet” mi?



İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, VOA Türkçe’ye açıklamasında, “15 Mayıs sabahı Türkiye bu ceberrut iktidardan ve bu ucube sistemden mutlak surette kurtulacak. Onun yol taşlarını da aziz milletimiz döşüyor. Biz de milletin ardı sıra onun peşine takılmış Türkiye’yi layık olduğu yere taşımak üzere mücadeleler veriyoruz. Bugün seçim beyannamemiz açıklandı ve o beyanname altında imzası olan hepimizi bağlar. Hürriyet vadediyoruz. Bu rejimin sona ermesini ve Türkiye’nin hak ettiği yolculuğu sürdürmesini ve kendisini bekleyen aydınlık ufuklarla kucaklaşmasını umuyoruz. Beyannamenin altındaki imza hepimizindir” diye konuştu.



İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da, VOA Türkçe’ye değerlendirmesinde, “Biz öncelikle milletimizin beklediği iki şeyi vaad ediyoruz; birisi demokrasi öbürü özgürlük. O ikisi ikame edildiği zaman bu ülkede diğer tüm sorunların hepsinin arka arkaya çözüldüğünü göreceksiniz. Ama şimdi gençlerin baskıdan sıkılıp yurt dışına kaçma hayalleri, orta yaşlıların ne olacak çocuklarımızın gelecekleri endişeleri sadece ve sadece demokrasi penceresinin açık kalmasıyla özgürlüklerin toplumda gerçek anlamda yer almasıyla hepsi birden çözülecek. Onun için adayım onun için İYİ Parti var onun için iktidar olmak istiyoruz” dedi.