Doğum gününe silahlı baskın: 4 ölü

Olay Dadeville kentinde, 16 yaşında bir gencin doğum günü partisi sırasında gerçekleşti.



Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanıp yakalanmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yok.



Yaşamını yitirenler ve yaralananların çoğunun çok genç yaşta olduğu belirtiliyor.



Yerel medya haberlerine göre olay bir dans stüdyosunda gerçekleşti.



Alabama Valisi Kay Ivey, Dadeville ve Alabamalılar’la birlikte üzüntü içinde olduğunu söyledi ve şiddet suçunun Alabama’da yeri olmadığını kaydetti.



Dadeville, Alabama’nın doğusunda 3200 kişinin yaşadığı bir kasaba, Montgomery kentine 92 km uzaklıkta.



Bu olaydan önce Kentucky Louisville’de bir parkta açılan ateş sonucu da iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.



Ülkede son günlerde silahlı saldırı olayları yine artmış durumda.



Pazartesi günü bir banka çalışanı Kentucky’de 5 çalışma arkadaşını öldürmüş, 9’unu da yaralmıştı. Saldırgan daha sonra polis tarafınan öldürülmüştü.



27 Mart’ta da 9 yaşında üç çocukla üç okul çalışanı Nashville, Tennessee’de eski bir öğrenci tarafından öldürülmüştü.



2023 yılı içinde şu ana kadar dört ya da daha fazla kişinin hayatını kaybettiği 146 silahlı saldırı gerçekleşmiş durumda. Bu, 2016’tan bu yana en yüksek rakam.



Demokratlar saldırılar sonrası sürekli daha sıkı silah yasaları çıkartılması çağrısı yaparken, Cumhuriyetçiler buna yanaşmıyor.