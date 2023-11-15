Almanya'da Kiliseye bağlılık azalıyor

Mevcut eğilime göre, Almanya’da Hıristiyanlığa bağlı insanların oranı önümüzdeki yılın başlarında yüzde 50’nin altına düşecek. EKD Sosyal Bilimler Enstitüsü araştırma görevlisi Christopher Jacobi, ‘kiliseye bağlı olmayanların’ sayısının 2020’lerin sonunda yüzde 50 sınırını aşması ve nüfusun mutlak çoğunluğu haline gelmesinin beklendiğini açıkladı. Ankete göre ayrıca, 4 yıl önce başka bir araştırma tarafından öngörülen 2060 yılına kadar Protestan Kilisesi üye sayısının yarıya ineceği yönündeki tahmini 2040’larda gerçekleşecek. Ankete katılan Katoliklerin sadece yüzde 27’si şu anda kiliseden ayrılmayı düşünmüyor. Protestanlar için bu rakam yüzde 35. Yaklaşık 10 yıl önce, yapılan ankette kiliseden ayrılmayı düşünmeyen Protestanların oranı yüzde 74’tü.





DİNDAR İNSANLAR AZINLIKTA

Araştırmaya göre, Almanların yarısından biraz fazlası hâlâ Hıristiyan mezheplerine mensup. Ortodoks ve özgür kiliseler de dahil olmak üzere tüm Hıristiyan mezheplerinin üyeleri birlikte sayılırsa, 2022 yılı sonunda nüfusun yüzde 52’si kilise üyesi. Araştırmaya göre, dindar insanlar toplumda azınlıkta. Katılımcıların yüzde 13’ü kendilerini dindar, yüzde 25’i dinden uzak, yüzde 56’sı ise seküler olarak gördüğünü söyledi. Ankete katılan kilise üyelerinin hepsi kendilerini dindar olarak görmediklerini belirtti.