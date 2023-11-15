Samanyolu Haber /Gündem / Xi Jinping altı yıl sonra ABD’de /15 Kasım 2023 13:10

Xi Jinping altı yıl sonra ABD’de

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping altı yıl aradan sonra APEC Zirvesi'ne katılmak ve Başkan Joe Biden’la görüşmek için ABD’de.

SHABER3.COM


Xi Jinping 2017’den bu yana ilk defa Amerika’da.

Çin Devlet Başkanı San Francisco’da Başkan Biden’la görüşecek.

Xi Jinping görüşmenin ardından da APEC Zirvesi'ne katılacak.

Biden’la Xi bir yıl içinde ilk kez bir araya gelmiş olacak.

Amerikalı yetkililer görüşmeyi iki ülke arasında gerilimin azaltılması için önemli bir fırsat olarak niteliyor.

Biden daha önce Çin’le ilişkileri geliştirme amacında olduğunu belirtmişti.

ABD’nin amacı ordular arası da dahil iki ülke arasındaki normal iletişimi yeniden sağlamak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Biden ve Xi Jinping’in İsrail-Hamas çatışmasını, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini ve ekonomik konuları görüşeceklerini belirtti.

Washington ayrıca fentanille mücadelede Pekin’den daha fazla işbirliği bekliyor.

Biden Amerika’nın Çin’i dışlamak istemediğini ama ekonomik ilişkileri daha iyi yönde değiştirmek istediğini kaydediyor.

Çin Devlet Başkanı ise APEC Zirvesi boyunca yabancı yatırımı ülkesine çekmek için çaba harcayacak.

Xi Jinping’in bu çerçevede ABD iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Çin 2022 Ağustos ayında dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin ardından ABD’yle askeri iletişimi kesmişti.

İki ülke ilişkileri ABD’nin Şubat ayında Çin casus balonunu düşürmesinin ardından oldukça gerilmişti.
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