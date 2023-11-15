Türkiye yine ‘lider’: 2022’de Avrupa’dan en çok plastik atık ithal eden ülke oldu

Eurostat’ın salı günü açıkladığı verilere göre 2022’de AB dışına en çok ihraç edilen geri dönüştürülebilir atıklar sırasıyla kağıt, plastik ve cam oldu.





Türkiye, 319 bin ton plastik ithal etti

BBC Türkçe‘nin haberine göre Türkiye, AB dışına gönderilen tüm geri dönüştürülebilir plastiğin yüzde 29’una tekabül eden 319 bin tonunu ithal etti. Onu yüzde 17 payla Endonezya ve yüzde 15 payla Malezya izledi.





AB, 2022’de sınırları dışına toplam 6,4 milyon ton geri dönüştürülebilir kağıt, plastik ve cam ihraç etti.





Bu, toplam ihracatın 2021’e göre yüzde 8,4 oranında arttığı; baz yılı olarak kabul edilen 2010’a göre yüzde 35’ten fazla azaldığı anlamına geliyor.





Birlik ülkeleri geçen yıl, 930 milyon euro (yaklaşık 29 milyar lira) değerinde geri dönüştürülebilir kağıt, 423 milyon euro (13 milyar 192 milyon 630 bin lira) değerinde geri dönüştürülebilir plastik ve 25 milyon euro (yaklaşık 780 milyon lira) değerinde geri dönüştürülebilir cam ihraç etti.





Geri dönüşüm tesislerinde çalışanlar sağlık hizmetlerine erişemiyor

İ?nsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Eylül 2022’de yayımladığı raporunda Türkiye’de plastik geri dönüşüm tesislerinde çalışanların ve tesis çevresinde yaşayanların temel sağlık haklarının tehdit altında olduğunu söylemişti.





Tesislerde çalışanlarla görüşen örgüt, bu kişilerin solunum hastalıkları, kronik baş ağrısı ve cilt sorunlarından şikayetçi olduklarını, çalışırken koruyucu ekipmana ve meslek hastalıkları için sağlık hizmetlerine erişimleri olmadığını paylaşmıştı.





Eurostat’ın 2021 atık ihracatı verilerine göre Türkiye, 14,7 milyon tonla AB’den en fazla atık ithal eden ülke olmuştu.





AB’den ihraç edilen tüm hurda metalin yaklaşık üçte ikisini oluşturan 13,1 milyon tonluk bölümü Türkiye’ye gönderilmişti.





Brüksel merkezli Avrupa Çelik Derneği (EUROFER) AB’nin hurda metallerini “daha düşük çevre, iklim, çalışma ve sosyal standartlara sahip üçüncü ülkelere ihraç etmesini” eleştirmişti.





Avrupa Parlamentosu bu yılın başında imha edilecek tüm atıkların sevkiyatının yasaklanması da dahil olmak üzere, atık sevkiyatına yönelik daha sıkı prosedürler ve kontrol önlemleri getiren yeni bir yasa teklifini kabul etmişti.