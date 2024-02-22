Almanya'da konut krizi büyüyor! Üç yıl sonra...

Almanya'da konut piyasasında yaşanan kriz giderek çözülemez bir hal alıyor. İnşaat yapmak isteyen veya konut arayanların işi her geçen gün zorlaşıyor. Alman Emlak Federasyonu (ZIA) yeni raporunda, bu yıl Almanya’da yaklaşık 600 bin konut açığı olacağını öngörüyor. ZIA Başkanı Andreas Mattner, bu rakamın gelecek yıl 720 bin ve hatta 2027’de 830 bine yükseleceğini belirtirken, ülkenin, görünür bir şekilde ‘sosyal bir çöküşe’ doğru gitme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Hükümet partileri yılda 400 bin yeni konut hedefiyle yol çıkmıştı. Ancak uzmanlar, ‘konut tamamlamalarında dramatik bir düşüş’ yaşanacağını ve yılda ancak 150 bin konutun tamamlanacağı uyarısında bulunuyor. Bu rakamlarla Alman hükümetinin 400 bin konut hedefi neredeyse imkânsız hale gelecek.





‘HİÇ OLMADIĞI KADAR KÖTÜ’

Mattner, gayrisafi yurtiçi hasılaya yüzde 19 oranında katkıda bulunan sektörün ‘savaş sonrası tarihte hiç olmadığı kadar kötü ve kritik bir durumda’ olduğunu söyledi. İnşaat yapmanın ‘neredeyse imkânsız’ hale geldiğini belirten Mattner, Almanya’nın artık bu alanda rekabet edemeyecek noktaya geldiğini ifade etti. Yeni inşaat projelerinin ancak metrekare olarak ortalama 21 Euro’luk bir kira fiyatı ile başa baş hale gelebileceğini söyleyen Mattner, “Bugün inşaat yapan herkes iflas edecek” dedi. İnşaat sektöründeki bu tarihi krizin en önemli nedeni ise maliyetlerdeki artış. Yüksek vergi ve yüksek faiz oranlarına da dikkati çeken ZIA Başkanı Mattner, birçok inşaat projesinin artık kârlı olmadığını, ZIA raporuna göre geçen yıl şirketlerin yüzde 20.7’sinin projelerini iptal ettiğini söyledi.