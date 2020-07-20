Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da ‘korona partisi’ne katılan 39 kişi gözaltına alındı /20 Temmuz 2020 09:27

Almanya'da ‘korona partisi’ne katılan 39 kişi gözaltına alındı

Almanya'nın Frankfurt şehrinde 'korona partisi'ne katılan 39 kişi gözaltına alındı. Partiye 3 bin kişinin katıldığı ifade ediliyor.

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Almanya’da kimi çevrelerin Covid-19 salgınına rağmen fiziksel mesafe kuralını gözetmeden düzenlediği ‘korona partileri’ devam ediyor.
Ülkede polis, cumartesi günü Frankfurt kentinde düzenlenen bir açık hava etkinliğine müdahale etti. Polisle arbede yaşayan gruptan 39’unun gözaltına alındığı duyuruldu.
 
Euronews'in haberine göre, ülkede bar ve kulüplerin kapalı olması nedeniyle kent meydanlarının popüler buluşma yeri haline geldiğini söyleyen yetkililer, "korona partileri" olarak adlandırılan etkinliklerin giderek arttığını belirtiyor.

39 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili açıklama yapan Frankfurt polis şefi Gerhard Bereswill de tarihi Opera Meydanı’nda yapılan partiye 3 bine yakın kişinin katıldığını açıkladı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Öte yandan Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Twitter'da Covid-19 salgınına rağmen bu tarz etkinliklerin olmaması gerektiğini belirterek, polise yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Ülke çapında şehir yetkililerinin de artan huzursuzluğa çözüm bulmak adına olası önlemleri görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağı söylendi.
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