Almanya'da Modern Vatandaşlık Yasası, Meclis gündemine geldi

YASADA NELER VAR?





Federal hükümet, yasa tasarısıyla Alman vatandaşlığına geçmeyi kolaylaştırmayı ve aynı zamanda hızlı entegrasyon için bir teşvik yaratmayı hedefliyor. Tasarıda, gelecekte vatandaşlığa kabul için genel olarak birden fazla vatandaşlığa izin veriliyor. Vatandaşlığa geçiş için gereken Almanya’da sekiz yıl yaşıyor olma şartı beş yıla indiriliyor. Hatta özel durumlarda örneğin, entegrasyonda başarı durumunda üç yıl sonra da vatandaşlığa geçmek mümkün olabilecek. Yabancı kökenli kişilerin Almanya’da doğan çocuklarının vatandaşlığa geçmesi için gerekli olan ebeveynlerden birinin Almanya’da ikâmet süresi de sekiz yıldan beş yıla indirilecek ve önceki ‘Opsiyon Modeli’ tamamen kaldırılacak.

Ancak vatandaşlığa kabul için bir de ön koşul getiriliyor. Buna göre ‘Yahudi karşıtı, ırkçı veya diğer insanlık dışı eylemlerin’ anayasanın insan onuru güvencesiyle bağdaşmadığı ve özgür demokratik temel düzeni ihlal ettiği kabul edilecek ve anayasanın özgür demokratik temel düzenine bağlılık istenecek. Yasa, ayrıca antisemitik, ırkçı ya da diğer insanlık dışı görüş veya eylemlere dayanan cezai mahkûmiyetlerin savcılıklar tarafından vatandaşlık makamlarına bildirilmesine de olanak sağlıyor.