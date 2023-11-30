Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Modern Vatandaşlık Yasası, Meclis gündemine geldi /30 Kasım 2023 12:27

Almanya'da Modern Vatandaşlık Yasası, Meclis gündemine geldi

‘Pass(t) uns allen’ inisiyatifi, yarın Federal Meclis’te ilk kez ele alınacak ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ndaki kısıtlamaların kaldırılması, Meclis görüşmelerinde tasarının çeşitli ve demokratik bir göç toplumunun gerçeklerine göre uyarlanması için bir gösteri düzenliyor.

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Almanya’da başta Türk toplumu olmak üzere göçmen kökenlilerin yıllardır büyük bir umutla beklediği çifte vatandaşlığın da yer aldığı ‘Modern Vatandaşlık Yasası’, yarın ilk kez Federal Meclis’te ele alınacak. Yaklaşık 80 dakika olarak öngörülen görüşme sonrası yasa tasarısı, Federal İçişleri Bakanlığı Komisyonu’na gönderilecek. Ancak özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler sonrası kamuoyunda vatandaşlık yasasına yönelik oluşabilecek tepkiler nedeniyle göçmenlerin aleyhine olacak şekilde bazı değişikliklerin yapılmasından endişe ediliyor. Bu endişeden hareket eden, Almanya Türk Toplumu’nun (TGD) da içinde yer aldığı ‘Pass(t) uns allen’ adlı inisiyatif, vatandaşlık yasasındaki kısıtlama yapılmaması için Federal Meclis önünde gösteri düzenleyecek. Gösteri, yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Federal Meclis önündeki meydanda yapılacak. Gösteriye, SPD’li Federal Meclis milletvekili Hakan Demir de katılacak.

YASADA NELER VAR?

Federal hükümet, yasa tasarısıyla Alman vatandaşlığına geçmeyi kolaylaştırmayı ve aynı zamanda hızlı entegrasyon için bir teşvik yaratmayı hedefliyor. Tasarıda, gelecekte vatandaşlığa kabul için genel olarak birden fazla vatandaşlığa izin veriliyor. Vatandaşlığa geçiş için gereken Almanya’da sekiz yıl yaşıyor olma şartı beş yıla indiriliyor. Hatta özel durumlarda örneğin, entegrasyonda başarı durumunda üç yıl sonra da vatandaşlığa geçmek mümkün olabilecek. Yabancı kökenli kişilerin Almanya’da doğan çocuklarının vatandaşlığa geçmesi için gerekli olan ebeveynlerden birinin Almanya’da ikâmet süresi de sekiz yıldan beş yıla indirilecek ve önceki ‘Opsiyon Modeli’ tamamen kaldırılacak.
Ancak vatandaşlığa kabul için bir de ön koşul getiriliyor. Buna göre ‘Yahudi karşıtı, ırkçı veya diğer insanlık dışı eylemlerin’ anayasanın insan onuru güvencesiyle bağdaşmadığı ve özgür demokratik temel düzeni ihlal ettiği kabul edilecek ve anayasanın özgür demokratik temel düzenine bağlılık istenecek. Yasa, ayrıca antisemitik, ırkçı ya da diğer insanlık dışı görüş veya eylemlere dayanan cezai mahkûmiyetlerin savcılıklar tarafından vatandaşlık makamlarına bildirilmesine de olanak sağlıyor.
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